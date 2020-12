40 anni di dedizione, Danieli premia Paola Perabò

Paola Perabò, vicepresidente di Danieli Academy, 40 anni trascorsi al servizio dell’azienda che l’ha accolta giovanissima, ha ricevuto il massimo riconoscimento che la multinazionale di Buttrio assegna ai propri dipendenti. Le è stato consegnata la Stella d’oro e diamanti dal presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, nel corso della festa per lo scambio di auguri natalizi, che quest’anno si è svolta online.

Durante la cerimonia, ha preso la parola Benedetti, spiegando che la massima onorificenza è stata consegnata una decina di volte nella storia della Danieli. “Oggi il master viene assegnato alla signora Paola Perabò – ha detto. Al di là delle competenze professionali, è un riconoscimento della proattività e dell’aziendalismo. A nome del team Danieli – ha aggiunto – abbiamo il piacere di assegnarti la Stella d’oro e diamanti e di ringraziarti per la tua collaborazione”.

“Da quando mi è stata data questa bella notizia, sono senza parole – ha commentato Perabò, visibilmente commossa. C’è molta emozione, sono intimamente contenta per il riconoscimento, ma anche grata all’azienda che in questi 40 anni mi ha offerto la possibilità di sperimentare, di mettere in gioco valori, determinazione, relazioni con i colleghi e passione. Ho potuto lavorare con tante e belle persone – ha aggiunto - alle quali devo molto, in primis a lei Presidente – ha precisato, rivolta a Benedetti - ed ancora prima alla dottoressa Cecilia Danieli. Da giovane dipendente mi avete fatta crescere e mi avete fatto vivere grandi esperienze, sia professionali che personali, con i grandi eventi che via via ci siamo divertiti ad organizzare”.

Perabò ha ricordato anche i momenti importanti in ABS, al fianco della presidente Carla De Colle. Poi si è soffermata sulla nascita del Polo educativo Cecilia Danieli, che parte dal nido e arriva fino alla scuola media, con 220 bambini. Quindi il lancio dell’Istituto tecnico superiore Malignani di Udine, l’impresa su Mediafriuli (il gruppo editoriale che riunisce Telefriuli, Il Friuli ed Euronews). E ancora i tanti interventi a favore del territorio e dei giovani, l’Academy e le risorse umane. “Ma abbiamo ancora delle sfide da cogliere per il prossimo 2021 – ha detto, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Ringrazio i diversi team con i quali lavoro e con i quali ci divertiamo, mettendoci in gioco ogni giorno, sviluppando idee e cogliendo nuove sfide. Non tutto funziona come vorremmo, ma siamo qui con caparbietà, per fare meglio. Partiamo da noi, da ciascuno di noi, con slancio e generosità, con forte senso di responsabilità, per il futuro nostro e della grande Danieli” ha concluso. Poi ha ripreso la parola l’ingegner Gianpietro Benedetti, che ha ringraziato Paola Perabò e l’ha salutata con un significativo “Vediamo di andare avanti per altri 40 anni!”.