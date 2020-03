8 marzo, gli infortuni al femminile

Inail Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia e Anmil di Trieste informano che l’annuale incontro in occasione della Giornata della Donna quest’anno non si svolgerà per i noti provvedimenti precauzionali connessi alla diffusione del Coronavirus. L’8 marzo è una data simbolica che richiama l’attenzione di tutti noi sull’importante ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Inail e Anmil vogliono inviare un messaggio di solidarietà e stima a tutte le donne e richiamare l’attenzione sulla disparità di genere negli ambienti di vita e di lavoro, le difficoltà della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché sul fenomeno degli infortuni sul lavoro al femminile.

Troppo spesso ci troviamo di fronte a drammi legati agli infortuni sul lavoro, che fanno registrare conseguenze mortali, infortuni molto gravi e malattie professionali. Purtroppo anche l'anno appena passato ha registrato numerosi infortuni: dall’analisi dei dati provvisori non consolidati rilevati al 31 dicembre, che riguardano esclusivamente i casi denunciati all’Inail, emerge una sostanziale stabilità del numero complessivo degli infortuni femminili.

Infortuni. Dall’analisi dei dati annuali consolidati, aggiornati allo scorso 31 ottobre, emerge che tra il 2014 e il 2018, a fronte di un aumento del 4,7% dell’occupazione femminile, le denunce di infortunio delle lavoratrici sono diminuite del 3,3%, dalle 238.010 del 2014 alle 230.509 del 2018. La flessione è maggiore rispetto a quella rilevata tra i lavoratori (-2,4%), per i quali l’occupazione è aumentata del 3,9%.

Casi mortali. I casi mortali denunciati per le lavoratrici sono stati due in più, dai 114 del 2014 ai 116 del 2018, pari a un incremento percentuale dell’1,8%, più contenuto rispetto al +5,1% rilevato nello stesso periodo tra i lavoratori. Come per gli uomini, l’incremento contenuto degli infortuni mortali delle donne registrato nel quinquennio è la sintesi di un andamento altalenante nel corso degli anni, anche per singolo ramo di attività.

Malattie professionali. Le denunce di malattia professionale delle lavoratrici nel 2018 sono state 15.992, pari al 26,9% delle 59.504 tecnopatie denunciate nel complesso. Il numero delle denunce è in crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente, ma in flessione del 4,6% rispetto al dato del 2014.

Il 74,1% delle denunce femminili di malattia professionale è concentrato nella gestione più grande dell’Industria e servizi (contro l’81,6% dei maschi), il 23,5% nell’Agricoltura e il restante 2,4% nel Conto Stato.

I dati del 2018 confermano che sono state soprattutto le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo e quelle del sistema nervoso a colpire i lavoratori nel complesso (77,3% del totale delle denunce). La differenza tra donne e uomini, però, è molto marcata: le patologie citate rappresentano infatti il 90,3% delle denunce delle lavoratrici (oltre 14mila delle 15.992 complessive), contro il 72,5% delle denunce dei lavoratori. Molte donne addette alla cassa, all’ortofrutta, infermiere, operatrici sanitarie, svolgono attività che comportano movimenti ripetuti che possono causare malattie professionali relative all’apparato muscolo scheletrico.

Dietro a questi eventi non ci sono solo vite spezzate o fortemente condizionate per il futuro ma c'è il dramma di un’intera famiglia e di tutta la società.

In questo contesto l’Anumil di Trieste congiuntamente all’Inail territoriale sono costantemente impegnati con la massima attenzione nei confronti dei soggetti più deboli della società, quali appunto le donne infortunate, ed è proprio nell’occasione della festa della donna che appunto vogliamo ricordare all’opinione pubblica questo tema, al fine di tenere sempre alta l’attenzione sui drammi che generalmente riguardano gli infortuni sul lavoro.