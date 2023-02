A Basaldella nasce un centro high-tech

Da tempo abbandonata, un’area strategica di via Adriatica, ovvero la statale regionale 353, a Basaldella, tornerà presto a nuova vita.

La Tekube, infatti, ha acquisito l’intera struttura per farla diventare un centro di competenze tecnologiche. Da Tavagnacco, comune in cui ha attualmente la propria sede, l’azienda, specializzata in semilavorati elettronici, trasferirà qui il quartier generale, dove svilupperà una propria linea di assemblaggio ad alta automazione e dove troverà posto anche la controllata Octolab, che si occupa di progettazione.

L’investimento per l’acquisizione e il recupero dell’area, che conta complessivamente 3.250 metri quadrati mentre l’edificio è di 900 metri quadrati su due piani, sfiora il milione di euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Icos di Talmassons e termineranno prevedibilmente a marzo, mentre il complesso sarà pronto per ospitare le due realtà imprenditoriali a inizio estate.

La Tekube, nata a metà del 2018, è guidata da Mattia e Massimo Comelli e da Paolo Bean, quest’ultimo socio anche in Octolab, fondata nel marzo 2021, assieme a Renato Comelli e Francesco Not.

Il piano di crescita avviato prevede anche un rafforzamento del personale. Infatti, dagli attuali 16 dipendenti impegnati nelle due aziende, si punta in brevissimo tempo ad arrivare a 25.