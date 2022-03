A Cividale focus sulla gestione della 'crisi del metallo'

Il Friuli Venezia Giulia ospita la maggiore concentrazione di asset sulla metallurgia e sulle relative tecnologie industriali, tanto da poterla definire una sorta di Metal Valley. Il settore ha una tradizione secolare, con le fornaci e le fonderie attive fin dall’inizio del Novecento, e non ha mai cessato di essere una fucina imprenditoriale, dove le diverse specializzazioni della metallurgia del ferroso e non sono state considerate quasi una sorta di elaborazione delle arti e dei mestieri.

La contingenza storica del trend al rialzo dei prezzi e delle inefficienze delle catene di fornitura internazionali, a cui si sono aggiunti gli effetti del conflitto in corso in Ucraina, ha reso indispensabile un confronto operativo per il settore della metallurgia, della logistica, della meccanica e degli altri comparti collegati.

Tali confluenze hanno fatto sì che energia, metalli e minerali in generale abbiano registrato decisi incrementi in termini di prezzi, come mai in precedenza, che stanno avendo un grosso riflesso sull’economia occidentale. A fronte dell’imprevedibilità della situazione in atto, si riscontra l’urgenza di una “formazione ibrida” tra metalli, diplomazia e intelligenza artificiale.

A questo scopo, il 28 e il 30 marzo si tengono nella sede centrale di CiviBank a Cividale i primi due convegni del ciclo di conferenze Metal Hub Crisis Management, iniziativa promossa dalla piattaforma Metal Hub, che promuove un dibattito sui media e per il pubblico delle imprese sull’industria metallurgica e delle relative tecnologie industriali nell’attuale contingenza di crisi economica e politica internazionale.

Prima dell’invasione dell’Ucraina pochissimi avevano ‘registrato’ il nome Mariupol nel navigatore. Adesso in moltissimi la conoscono perché è un focus cruciale degli interessi economici dell’Ucraina, ma anche dell’Italia, in quanto la gran parte dei semilavorati d’acciaio arrivavano dalle grandi acciaiere Metinvest di Mariupol, oggi chiuse a causa del conflitto.

Chi conosce davvero Mariupol sono gli imprenditori che hanno interessi a San Giorgio di Nogaro. Mariupol e San Giorgio sono gemellate grazie alla tratta dell’acciaio. Fino a 3 milioni di tonnellate di bramme arrivano a San Giorgio e sono poi dirottate nei laminatoi Metinvest, Trametal Ots Technosider, Marcegaglia e in altri in Europa. Un'area logistica dell’acciaio cruciale per l’Italia.

“Uno sviluppo intelligente, grazie alla strategia impostata dal Presidente dell’autorità portuale, Zeno D’Agostino”, conferma Augusto Cosulich, Presidente del gruppo Cosulich. “Sono state riviste le concessioni portuali e la dialettica tra i porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio. Come Cosulich, siamo considerati tra i principali promotori del rilancio di San Giorgio di Nogaro, che è sotto la direzione e la responsabilità della Regione. Oggi il fondale del porto è di cinque metri, è opportuno raggiungere almeno i sette metri di fondale. Una ricaduta positiva dell’opera di dragaggio sarebbe anche la riduzione di migliaia di autotreni sulle strade dell’area interessata allo scarico merci”.

Fino al 24 febbraio le navi di proprietà di Fratelli Cosulich per San Giorgio di Nogaro avevano un carico specifico: trasportare prodotti siderurgici. E della mancanza della produzione di Mariupol si sono già sentite le conseguenze. Adesso le bramme saranno trasportate da altri Paesi, ma sempre con destinazione Friuli.

*presidente Art Valley