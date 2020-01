A Codroipo primo evento sul benessere animale

Anche gli allevatori devono fare i conti con l’innovazione, con la necessità di migliorare continuamente in termini di gestione aziendale, benessere animale e mungitura solo per citare alcuni degli aspetti con i quali si misurano quotidianamente anche le stalle di casa nostra in una competizione che permette più a nessuno di restare indietro.

Lo sa bene l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia che ogni anno organizza allo scopo un ciclo di incontri tecnici allo scopo di consegnare, nelle mani dei propri soci, nuovi strumenti. Un appuntamento atteso dal popolo degli allevatori Fvg che a dimostrazione dell’interesse ieri ha partecipato numeroso al primo evento del “Programma di formazione tecnica per allevatori di bovini da latte” aperto ieri dai saluti del presidente dell’associazione allevatori, Renzo Livoni.

A Codroipo, nella sede dell’AAFvg, si sono ritrovati in quasi 200 per ascoltare i relatori parlare delle ricadute reddituali del benessere animale e in particolare di come questo diventi uno strumento impor-tante in termini di sostenibilità e riduzione dell’uso di antibiotici. Primo incontro di una lunga serie. Seguiranno, infatti, altri 10 appuntamenti, non meno attesi. Sempre a Codroipo, il 4 febbraio si parlerà di “Gestione del post partum: come individuare le bovine malate”; il 12 febbraio di “Resilienza, fattore determinante per bovine da latte produttive ed efficienti”; il 19 febbraio di “Nuove diagnosi di mastite con le cellule somatiche differenziali”; il 4 marzo di “Lettiera compost per vacche da latte” e il 25 marzo di “assistenza della vacca al parto e della gestione del vitello”.

Sono previste anche due visite: l’11 marzo agli allevamenti Borgognoni Carla e Morenica a Lonato del Garda e l’1 e il 2 aprile ad alcune realtà zootecniche del Tirolo. Infine, i corsi di formazione: per operatori di inseminazione artificiale bovina (dal 24 al 27 febbraio a Palazzolo dello Stella, previa iscrizione), per addetti alla mungitura (26 febbraio), di podologia bovina (dal 2 al 4 marzo), questi ultimi due entrambi a Codroipo.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria dell’AAFvg (0432824209 oppure segreteria@aafvg.it).