A colloquio con Eurotech, Fincantieri, Rhoss e Silca

Nuovo appuntamento all’Università di Udine dedicato a laureati e laureandi che, il 23 ottobre, dalle 16, potranno sostenere colloqui e presentare i curricula a quattro aziende di primaria importanza internazionale – Eurotech, Fincantieri, Rhoss, Silca – nell’ambito del “Mercoledì del placement”, a palazzo di Toppo Wassermann a Udine (via Gemona 92). L’iniziativa rientra nel Progetto Condiviso, avviato tra l’Università di Udine e la Fondazione Friuli, che identifica le iniziative di impegno comune a supporto del territorio.

Il programma prevede, alle 16, l’inizio accreditamento allo stand dell’agenzia Adecco. Dalle 16.30, nell’Auditorium, si terranno le presentazioni aziendali. Alle 17.30 sarà la volta dei colloqui personali con i rappresentanti delle aziende. L’accesso all’evento è libero con pre accreditamento online all’indirizzo www.uniud.it/careercenter.

Il giorno precedente, martedì 22 ottobre, sempre a palazzo di Toppo Wassermann a Udine, formazione sulla corretta preparazione del curriculum curata da Adecco. Dalle 10 alle 11, nell’aula T1, seminario su “Il curriculum ideale: redigiamolo assieme”, cui seguirà, fino alle 13, un servizio di consulenza e correzione dei curricula.

Le aziende

Eurotech è una multinazionale quotata in borsa che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things, complete di servizi, software e hardware, ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole.

Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, è leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e nell’offerta di servizi post vendita.

Rhoss è l’azienda del gruppo Nibe (multinazionale svedese) specializzata nella progettazione e produzione di prodotti e sistemi per la climatizzazione e il trattamento dell’aria. Da oltre 50 anni Rhoss garantisce innovazione, qualità e servizio ai massimi livelli.

Silca appartiene al Gruppo Dormakaba, che si pone fra i leader mondiali nel settore sicurezza e controllo degli accessi, grazie a un portafoglio ampio e innovativo di prodotti, soluzioni e servizi applicabili a diversi tipi di strutture pubbliche e private.