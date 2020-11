A Cordenons l'ultimo saluto a Lucio Candotti

Oggi a Cordenons è stato il giorno del ricordo di Lucio Candotti, ex sindaco a metà Anni '70 e manager della Zanussi, di cui era stato direttore generale fino al 1984, ai tempi della presidenza di Lamberto Mazza. Il funerale si è celebrato questo pomeriggio nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Anche il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha voluto ricordarlo con questo parole.

"Quando muore un padre o una madre, qualsiasi età essi abbiano, qualsiasi età noi abbiamo, ci sentiamo improvvisamente orfani, ci viene a mancare il quotidiano contatto fisico, l’ultima telefonata della sera. Ci viene a mancare un sostegno essenziale, un consiglio importante, una mano sui capelli, una carezza, un bacio affettuoso. Ma questa fisicità dei rapporti rimane per sempre, apparterrà ad un ricordo sempre vivo, che nessun tempo potrà cancellare. Le famiglie vere sono così: sono per sempre. Oggi salutiamo il nostro amico Lucio. Con poche parole, come certamente avrebbe voluto lui.

Ricordiamo prima di tutto un uomo, integro, intelligente, severo, ma anche profondamente buono. Un uomo che ha messo al centro della sua vita innanzitutto la sua famiglia, sua moglie Carmen e i suoi figli Michele, Stefano e Paolo. E il premio più grande che ha ricevuto dalla vita è la sua bellissima famiglia. Dei figli, che portano indelebilmente la sua impronta, una moglie che lo ha accompagnato amorevolmente ed intelligentemente fini alla fine.

Lucio, così significante in tanti momenti importanti della vita economica, sociale e politica di questa nostra terra. Lucio che è stato così umile e riservato, quasi invisibile, che non ha mai cercato una ribalta, che pure avrebbe potuto avere. Noi lo ricordiamo come uno dei protagonisti della crescita industriale di Pordenone, nel suo ruolo essenziale all’interno della sua più grande azienda; come Sindaco autorevole e capace di questa sua comunità; come guida della sanità pubblica in tempi di grande trasformazione, come capo politico quando la storia si produsse in cambiamenti travolgenti e drammatici.

Non si propose mai, ma lo andammo a cercare. Una di quelle persone rare, che sai che ci sono, su cui sai di poter fare affidamento quando la notte si fa scura, quando la tempesta scuote la foresta, quando c’è, allora, bisogno di gente così. Successe per governare la nostra sanità. Successe così agli inizi degli anni novanta, quando un processo violento e incontrollato travolse la repubblica e annullò intere classi dirigenti. Ci rivolgemmo a lui per salvare il nocciolo duro di quella straordinaria esperienza che fu il cattolicismo politico, la Democrazia cristiana.

Andammo nella sua casa, con un grande sacerdote e intellettuale, don Luciano Padovese, a chiedergli di guidare, nella tempesta, il nuovo Partito Popolare con il quale Mino Martinazzoli si proponeva di rinnovare per i tempi nuovi l’esperienza Democratico-Cristiana.

Ci pensò qualche giorno e sicuramente raccolse il parere autorevole della moglie e dei figli. E accettò. Venne eletto in un congresso difficile e contrastato, perché difficili e contrastati erano quei giorni. Proprio qui, a Cordenons, la sua città. E venne a sostenere la sua elezione proprio Mino Martinazzoli, un grande uomo e un grande politico, con cui mi onoro di aver collaborato e di essergli stato vicino fino alla sua scomparsa.

Martinazzoli a cui Lucio in fondo assomigliava molto: serio ma dotato di una ironia tagliente, a volte irriverente ma profondamente mite. Se oggi esiste traccia dell’impegno organizzato dei cattolici anche in questa fase drammatica, lo si deve anche a scelte che facemmo allora qui e altrove. C’è una foto che probabilmente più di altre lo racconta: l’ultima, forse, che abbiamo visto in questi giorno sui giornali e sui messaggi della famiglia. Sembra l’immagine di un guerriero greco, vecchio con la bellezza della vecchiaia, fiero, pronto a combattere fino alla fine la battaglia per essere vivo. Ed essere lui".