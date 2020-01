A EconoMy Fvg la montagna in bilico

La montagna in bilico, fra i problemi del passato e le opportunità del futuro. Questa sera alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd, o in streaming su telefriuli.it), EconoMy Fvg parlerà di spopolamento, economia, eccellenze, risorse, servizi, capitale umano, turismo, rischi e opportunità della montagna friulana nella radiografia di Stefano Zannier, assessore regionale all'Agricoltura del Friuli Venezia Giulia, Massimo Mentil, Sindaco di Paluzza, Stefano Petris, Confindustria Tolmezzo, Francesco Pecilè, capo del polo di Sauris Forni di Sopra di PromoTurismoFvg, e Anna Maria Moressa, ricercatrice di Intesa San Paolo.