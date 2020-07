A Erto e Casso arriva un'azienda marchigiana

Dopo aver visitato diverse zone industriali in Friuli Venezia Giulia, la Rei Servizi, azienda marchigiana riconosciuta per l’avanguardia e la meticolosità nell’impiantistica, ha deciso di acquistare un lotto di terreno presso la Zona Industriale Nip di Erto e Casso per insediarsi con un’unità produttiva. I servizi e le possibilità di relazione con altre aziende offerte dal Consorzio Nip, che ha lavorato in stretta collaborazione con la Regione e in particolare con l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa Fvg, si sono rivelati determinanti nella scelta della Rei Servizi di investire in quest’area. Si tratta di un progetto molto interessante anche per la potenziale ricaduta occupazionale sul territorio.

“La nostra storia aziendale è nata 52 anni fa - ha detto Gianfranco Sabattini, Presidente Rei Servizi - ha attraversato diverse fasi iniziando da artigiano, poi agente di commercio e si è evoluto fino ad oggi guardando sempre con lungimiranza e precorrendo i tempi di trasformazione del mercato. Non sono mancati periodi duri e poi di grandi soddisfazioni per poi costruire il futuro per figlie e nipoti, e questo futuro abbiamo deciso di implementarlo in Friuli Venezia Giulia e in particolare in Zi Nip di Erto e Casso. Qui abbiamo trovato risposte concrete e veloci da parte delle istituzioni e un importante e ecosistema di imprese e di scuola che ci fa affrontare positivamente le sfide future”.

“Con l’acquisto del terreno si avvia un passo concreto e importante per l’insediamento di una nuova impresa nella nostra Regione", ha precisato Lydia Alessio-Vernì, Direttore Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa Fvg. "Come Agenzia mettiamo a disposizione insieme alla Regione una rete di Consorzi industriali e di servizi per l’insediamento, dimostrando di essere un vero sistema a beneficio delle imprese. Le prime visite con l’impresa in diversi siti si erano tenute prima del lockdown e la decisione di oggi è significativa perché premia la capacità di tutti di essere realmente un sistema a servizio delle imprese portando nuove opportunità di sviluppo al territorio e segna in modo positivo la ripartenza, grazie anche in particolare all’efficienza del Consorzio Nip”.

“Ci riteniamo molto soddisfatti - ha aggiunto Renato Piazza, presidente del Consorzio Nip - per la decisione della Rei Servizi che ha premiato ancora una volta il modello vincente dato dalla stretta collaborazione tra la Regione e il Consorzio. Determinante per la scelta dell’azienda di insediarsi presso la ZI di Erto e Casso è stata l’eco-sostenibilità, che prevede tecnologie come le canaline elettriche a zero impatto, che diventerà sempre più centrale nel prossimo futuro”.