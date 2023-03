A Friulia il Premio “Italia del Merito”

La finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia Friulia è stata insignita del premio “Italia del Merito”, kermesse che da oltre dieci anni seleziona, in collaborazione con le principali istituzioni, le eccellenze italiane che si sono distinte per impegno e valore. Friulia è stata scelta “per gli investimenti in iniziative locali, con forte attenzione alle ricadute sul territorio delle attività delle imprese sostenute”.

“Siamo felici che il nostro lavoro a sostegno delle imprese regionali sia riconosciuto e apprezzato – ha detto la Presidente di Friulia Federica Seganti - Questo premio ci spinge a continuare quel percorso di affiancamento e di valorizzazione delle eccellenze regionali che da oltre 60 anni contraddistingue l’operato di Friulia”.

L’analisi che ha portato alla selezione dei vincitori è stata condotta da DealSet, piattaforma di M&A & Consulting incaricata dal Comitato Tecnico di effettuare la ricerca su oltre 200 tra investitori nazionali e player internazionali che operano in Italia.