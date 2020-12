A Gallas Group il premio 'Le Fonti Awards'

In un anno così complicato c'è chi ha saputo garantire standard professionali ancora più elevati, offrendo un'intera gamma di servizi essenziali in questo difficile periodo storico. Il riferimento è a Gallas Group, l'azienda friulana allargatasi all'intero Nord Italia, con filiali in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Un'impresa che fornisce badanti e colf alle famiglie e che nel 2020 è riuscita a rispondere adeguatamente e con estremo tempismo alle nuove richieste di un mercato in continua e rapida evoluzione.

La gratificazione per la crescita costante della realtà imprenditoriale creata dai fratelli Alberto e Lorenzo Gallas è testimoniata dalla vittoria ottenuta a “Le Fonti Awards”, il prestigioso riconoscimento che annualmente viene elargito ad un'azienda di eccellenza, che sul suolo nazionale si è messa in luce per “l'upgrading” esponenziale e per lo sviluppo sostenibile della sua mission.

Il premio per il 2020 è andato proprio al gruppo nato a Udine quasi dieci anni fa ed espansosi in tutto il settentrione, capace - in questi ultimi nove mesi così complessi sia a livello individuale che economico - di innovarsi, stare al passo con i tempi ed evidenziare tutta la propria leadership nel settore. Nello specifico, Gallas Group è stata riconosciuta come “l’Azienda con il maggior tasso di crescita e che più di qualunque altra realtà imprenditoriale ha saputo innovare il settore della ricerca di badanti e di colf in Italia”.

Le Fonti Awards Italy, network focalizzato sulle tematiche economiche, finanziarie e legali, fa parte dei premi internazionali “Le Fonti Awards”, e proprio il carattere planetario dell'iniziativa consentirà a Gallas Group di beneficiare della massima visibilità istituzionale a livello italiano e di godere altresì di una importante esposizione mediatica globale, nello specifico in quelle metropoli dove il “Premio” è presente annualmente quali New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari mondiali.

“Per noi è un riconoscimento importante e prezioso, che testimonia il lavoro portato avanti in questo decennio - assicura Alberto Gallas - e che ci spinge e ci sprona ad investire sempre di più ed a crescere ulteriormente”.

Un esempio per tutto il Friuli produttivo, così colpito dalla pandemia ma che non si arrende e che vuole rimettersi in moto rapidamente nell'anno nuovo.