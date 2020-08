A Generali interessano gli asset Axa in Grecia

Generali potrebbe essere interessata a rilevare le attività assicurative del gruppo francese Axa in Grecia, per un valore totale fra i 150 e i 160 milioni di euro, circa 17 volte gli utili. Lo riporta Bloomberg, che parla di trattative in tal senso e cita come fonte "persone vicine al dossier", ma negli ambienti finanziari nessuno dei protagonisti ha fatto arrivare voci di conferma o di smentita parti in causa. Secondo indiscrezioni, però, Axa starebbe pensando di "abbandonare le linee di business ritenute in eccedenza rispetto al fabbisogno".

Per il colosso assicurativo triestino l'acquisizione rientrerebbe nel contesto delle "nuove opportunità" offerte dall'attuale crisi economica, di cui ha parlato l'amministratore delegato, Philippe Donnet, a luglio, ricordando che il gruppo ha tre miliardi di euro pronti per le acquisizioni ed è, perciò, disposto a prendere in considerazione accordi di medie dimensioni nei settori delle assicurazioni e del risparmio gestito.

L'accordo con Axa rientrerebbe a pieno titolo in tale stretgia. Lo scorso mese la società triestina ha bloccato i dialoghi per l'acquisizione della società di investimenti, BrightSphere, per "opinioni differenti circa la valutazione", ha ricordato Bloomberg.