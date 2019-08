A Gorizia, la riscossa dei negozi grazie ai saldi

Più “consapevoli” e, cosa ormai assodata in questi anni di crisi economica, senza tantissimi soldi da poter spendere. E di conseguenza, più attenti nella scelta. Così sembrano essere i goriziani alle prese con le prime settimane dei saldi estivi, arrivati anche nel capoluogo isontino al termine di una primavera sostanzialmente disastrosa dal punto di vista meteorologico e, di conseguenza, anche da quello degli affari per i commercianti, che in gran parte (parlando almeno del settore abbigliamento) hanno “perso” una stagione. Anche per questo motivo però, in compenso, l’avvio dei saldi è stato incoraggiante, e il trend per gli operatori del settore pare sin qui in linea con quello degli anni passati. E forse anche un pochino migliore.



Avvio positivo

“L’avvio dei saldi è stato molto positivo, soprattutto per le varie iniziative di intrattenimento che il Comune e Confcommercio hanno messo in campo per ravvivare e riempire la città – dice Gianmarco Zotter, titolare del negozio Confezioni Dino e presidente mandamentale dell’Ascom -, poi la situazione si è stabilizzata. È chiaro che non è un momento facile per il commercio, complice la crisi e anche la concorrenza delle vendite online che rappresentano i concorrenti più ostici per i piccoli negozi di città”. Zotter racconta come si lavori meglio durante la settimana, mentre nel weekend il grosso delle persone tenda a spostarsi, come è logico di questi tempi, verso le località turistiche o verso i centri commerciali. “Al momento hanno fatto buoni affari soprattutto i negozi che trattano la moda mare e i costumi, ad esempio, che hanno sfruttato l’arrivo dei saldi in coincidenza con l’esplosione dell’estate e del caldo”, osserva Antonella Pacorig, che oltre ad essere titolare del punto vendita Sisley di corso Verdi è anche punto di riferimento provinciale per il gruppo Federmoda.



L’identikit del cliente tipo

Com’è il cliente tipo di quest’estate 2019, a Gorizia? “Direi che è un cliente sempre più consapevole, e ogni suo acquisto è meditato e valutato con attenzione – dice ancora Pacorig -. Non si acquista più tanto per il piacere dello shopping, anche durante i saldi, ma si compra ciò di cui si ha bisogno, o ciò che di vuole cambiare del proprio guardaroba. In tal senso, allora, è ancor più importante il ruolo del commerciante, che deve essere informato e preparato. E nei negozi del centro, a differenza di ciò che accade nei centri commerciali dove il turnover di personale è ancora frequentissimo, la gente trova ancora dietro al bancone la persona di fiducia a cui rivolgersi per un consiglio”.