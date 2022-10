A Gorizia, 'L’opportunità di sconfinare'

Il tema del lavoro legato al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia sarà al centro della riflessione della tavola rotonda – in programma domani, 18 ottobre, a Gorizia – intitolata “L’opportunità di sconfinare, un’opzione per il lavoro dignitoso e la crescita economica”.

L’iniziativa, promossa dal Cru, Consiglio Regionale Unipol, fa parte degli appuntamenti del Festival dello sviluppo sostenibile, firmato da Asvis, l’Associazione Italiana per lo sviluppo sostenibile e giunto ormai alla sua quinta edizione. L’obiettivo del Festival, così come quello dell’incontro è di promuovere i goal dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile, ovvero sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, realizzando un cambiamento culturale e politico, tale da consentire all’Italia l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo, appunto, sostenibile. partendo anche dalla diffusione di quello che può essere considerato buon lavoro e lavoro dignitoso e di qualità.

In Friuli Venezia Giulia riflettori, dunque, accesi sull’obiettivo numero 8 dell’Agenda, ovvero quello dedicato al lavoro dignitoso e crescita economica, che sarà, nel corso dell’incontro di domani, declinato in chiave frontaliera. Interverranno, dopo l’apertura dei lavori affidata al presidente CRU Unipol Fvg, Franco Colautti, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, Luciano Monti, ASviS ccordinatore Goal 8, Mitja Vucovic per il sindacato sloveno OSO KS90, Roberto Treu per il CSIR Fvg-Slovenia e Katja Terpin, esperta di mobilità del lavoro e presidente Inas Slovenia.

L’appuntamento si terrà dalle 10 alle 12 presso la Sala Dora Bassi, in via Garibaldi 7 a Gorizia.