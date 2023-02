A Gorizia 'Marketing e work in crypto'

Continua il ciclo di conferenze ideate e realizzate dall'Associazione Genesis Financial in collaborazione con il Comune di Gorizia e patrocinate da Confindustria Alto Adriatico e dall'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. 'Economie, il disordine mondiale', la rassegna divulgativa gratuita e organizzata dai tre fondatori dell'Associazione - Davide Zonta, Emanuele Leone, Matteo Garlatti Costa - che spiega l'economia e la finanza in modo semplice al grande pubblico.

La prossima conferenza si terrà giovedì 23 febbraio, alle 18 in via Garibaldi 7 Gorizia (Sala Dora Bassi) e l'argomento sarà 'Marketing e work in crypto'. Temi inediti per il territorio e che possono sembrare di non facile comprensione, ma che rappresentano le sfide e le opportunità di questi anni, in un mondo sempre più digitalizzato.

Ospiti della serata due figure che di marketing e di nuove professioni nel mondo del digitale se occupano quotidianamente: Michele Lotta, Community manager di iBooster società specializzata nel settore del marketing digitale, e Daniele Baraldo, fondatore di 0xBusiness società che mette in contatto domanda e offerta di lavoro in ambito blockchain.