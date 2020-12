A Green Pea, Pratic firma l’outdoor sostenibile

A Fagagna, immersa nello skyline delle colline friulane e a pochi passi da una delle più suggestive riserve faunistiche di cicogne e ibis, l’industria firmata Pratic ha trovato il suo lato sostenibile. Una sede energeticamente autosufficiente, concepita per preservare il panorama naturale circostante, accoglie una produzione a impatto quasi zero dalla quale nascono strutture cento per cento separabili e riciclabili, che hanno cambiato il modo di vivere e concepire l’outdoor.

Sono queste le caratteristiche che hanno collocato l’azienda friulana guidata dai fratelli Orioli nel gotha delle aziende sostenibili, selezionate da Oscar Farinetti - imprenditore piemontese e inventore nel 2004 della catena di distribuzione alimentare Eataly - per la sua nuova avventura imprenditoriale. Inaugurerà infatti il prossimo 8 dicembre, a Torino, Green Pea: il primo Green Retail Park al mondo, che racchiude tutto il meglio dell’arredo, dell’utility e della moda internazionale, per uno shopping rispettoso dell’ambiente.

Il progetto mira a reinventare il mondo dei consumi, incentivando uno stile di vita “from duty to beauty”: ovvero una ricerca del benessere anche attraverso le esperienze d’acquisto, fatte di ritmi rallentati e prodotti circolari, ideati per durare a lungo. Caratteristiche che accomunano l’offerta dei sessantasei negozi presenti all’interno del parco commerciale, dove dal prossimo mercoledì sarà possibile trovare anche Pratic, attraverso il suo rivenditore piemontese Arca Tendaggi.

L’invito a prendere parte al progetto arriva in occasione del sessantesimo anniversario di Pratic, che ha conquistato i vertici dell’outdoor internazionale attraverso la progettazione evoluta di pergole e tende da sole.

Le strutture dell’azienda consentono infatti di vivere gli spazi open air in modo naturale e durante tutto l’anno, promuovendo il benessere dell’individuo e il rispetto dell’ambiente. Questo anche attraverso una produzione veramente sostenibile, perché caratterizzata dall’utilizzo di sola energia pulita e materie prime rigorosamente separabili e riciclabili – alluminio, acciaio, vetro, tessuti. Anche i processi di verniciatura, infine, avvengono a impatto zero, selezionando componenti atossiche e non inquinanti, i cui scarti vengono recuperati per oltre il 97 per cento.

Accanto ai più celebri nomi del design, Pratic porta così negli spazi “Home” di Green Pea la sua innovativa idea di outdoor, che scaturisce dal dialogo proficuo tra natura e architettura. Molto più di semplici tende e pergole, ma spazi di autentico benessere, ottenuto attraverso scelte tecnologiche innovative e consapevoli.