A Ip4Fvg il premio Agenda digitale 2020

Per il modo in cui si è scelto di governare la trasformazione digitale delle imprese che operano in Friuli Venezia Giulia; per aver strutturato un sistema di 27 partner pubblici e privati che, grazie a competenze specializzate e infrastrutture dedicate, aiutano le imprese del territorio a digitalizzarsi. Un modo concreto per ottimizzare competenze, infrastrutture e risorse disponibili. L’insieme di tutti questi fattori hanno fatto sì che IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, si aggiudicasse uno dei quattro Premi Agenda Digitale 2020 nella categoria “casi di efficace digitalizzazione condotti a livello regionale”.

Il Premio, organizzato dall’Osservatorio Agenda Digitale, nasce per sostenere la cultura dell'innovazione digitale nel nostro Paese; premia PA, PMI e startup che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico con l’obiettivo di generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle migliori esperienze. All’edizione 2020, la sesta, sono stati presentati 50 progetti, tra cui sono stati scelti i quattro vincitori.

I riconoscimenti sono stati assegnati oggi nel corso del convegno “Abilitare l'Italia digitale: la buona regia per ripartire”, l’appuntamento annuale di presentazione dei risultati di ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale. A ritirare, in modalità virtuale, il premio destinato al digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, Stefano Casaleggi, presidente della cabina di regia di IP4FVG e direttore generale di Area Science Park, ente nazionale di ricerca e innovazione.

“IP4FVG nasce dall’idea che la digitalizzazione è una sfida collettiva che passa dalla condivisione di competenze e risorse delle diverse realtà attive in un territorio” ha commentato Casaleggi, presidente delle cabina di regia del digital innovation hub che ha aggiunto: “Lo scambio, il confronto e le relazioni innescate tra i 27 partner di IP4FVG hanno portato alla nascita di una vera e propria smart community capace di innescare una spinta più dirompente della somma delle singole parti. Tutto questo è stato possibile grazie al costante impegno dei partner dell’hub”.

Dal 2018 la rete di IP4FVG è al servizio delle imprese del Friuli Venezia Giulia e, grazie alle competenze dei 39 esperti di trasformazione digitale che lavorano sul territorio, supporta ogni anno un numero crescente di aziende, superiore alle centinaia.

Secondo l’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen “il riconoscimento premia la lungimiranza dell’Amministrazione Regionale, che dall’inizio della legislatura lavora per creare un sistema della scienza di eccellenza internazionale, in cui ogni singolo soggetto si specializzi in un ambito e sia complementare rispetto agli altri. Ci sono due passaggi particolarmente significativi sui quali mi preme porre l’accento: il primo, superiamo il cliché della pubblica amministrazione refrattaria a innovarsi. Nel caso specifico, siamo stati innovatori e avanguardisti. Il secondo: in un comparto storicamente tendente alla balcanizzazione, abbiamo dato prova di maturità e coesione tra 27 partner. Tutti sono importanti, nessuno può sentirsi in diritto di prevaricare altri, a prescindere dal nome o dal peso finanziario. Questo premio ha un grande significato anche in prospettiva, come modello di riferimento per collaborazione e professionalità”.

DATI E INFORMAZIONI SU IP4FVG

Industry Platform 4 FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia. Nato dall'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del MiSE – Ministero dello sviluppo economico, è uno degli asset strategici di Argo, il sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti per aumentare la competitività del territorio.

IP4FVG riunisce 27 partner regionali attivi nell'ambito dell’innovazione con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese del territorio. Si articola in 4 Nodi specializzati su altrettante tecnologie abilitanti di Industria 4.0 che sviluppano e gestiscono dimostratori, laboratori attrezzati dove imprese e professionisti possono testare tecnologie innovative.

Il sistema: 27 partner pubblici e privati; 2.1 milioni di euro di investimenti per il territorio in infrastrutture tecnologiche e personale esperto; 39 esperti di trasformazione digitale a servizio delle imprese della regione; 4 dimostratori specializzati su altrettante tecnologie abilitanti di Industria 4.0; + di 1.600 stakeholder coinvolti nel sistema IP4FVG (imprese, professionisti, poli di innovazione ecc).

Servizi per le imprese: 163 aziende manifatturiere analizzate per valutare il livello di digitalizzazione e le esigenze di sviluppo; 190 aziende ICT mappate per incrociare domanda e offerta regionale; 33 progetti di digitalizzazione avviati in azienda; 11 borse di formazione per giovani talenti da inserire in altrettante imprese del territorio.

Formazione: 43 seminari di alfabetizzazione su tecnologie e strumenti innovativi; 5 percorsi di alta formazione specializzanti per tecnici e manager; + di 2.300 persone formate sulla digitalizzazione.