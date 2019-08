A Lignano, le guerre commerciali di Trump

Le guerre commerciali, l’instabilità geopolitica, l’imprevedibilità di Trump: è un panorama di estrema incertezza quello che si apre davanti agli investitori. Per questo la nona edizione di Economia sotto l’Ombrellone, la rassegna estiva proposta da Eo Ipso per affrontare i temi dell’economia in un contesto informale, dedica un incontro proprio ai consigli per investire i risparmi su mercati sempre più condizionati dalle trade wars.

Con “Investire al tempo dei dazi”, lunedì 5 agosto, al Beach Aurora di Lignano Sabbiadoro - località Lignano Pineta, gli esperti daranno indicazioni per orientarsi in uno scenario macroeconomico segnato da politiche protezionistiche che rischiano di innescare una spirale dannosa per la ripresa economica. Quali sono i mercati che pagheranno il prezzo più salato? Quali settori, al contrario, sono da monitorare più attentamente per trovare opportunità di investimento?

All’incontro di lunedì 5, moderato dal giornalista e responsabile editoriale Nordest di Eo Ipso Carlo Tomaso Parmegiani, interverranno consulenti e professionisti che daranno orientamenti e consigli pratici ai risparmiatori: Mario Fumei, consulente finanziario; Gianluca Scelzo, consigliere delegato Copernico Sim; Vincenzo Marotta, responsabile Private Udine e Pordenone Monte Paschi Siena.

L’incontro si svolge al Beach Aurora, lungomare Alberto Kechler 18/A - località Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro con inizio alle 18.30. Al termine è previsto un aperitivo per incontrare i relatori in modo informale. La partecipazione è libera.

La nona edizione di Economia sotto l’Ombrellone è organizzata da Eo Ipso - comunicazione ed eventi ed ha il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e Turismo FVG. Main sponsor: Greenway Group; sponsor: Ombrellificio Ramberti, IS Copy Trieste, Dvs, Glp, Confindustria Udine, Zulu Medical, RealComm e Karmasec; sponsor tecnici: Fondazione Villa Russiz, Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno e Hotel Ristorante President.

Prossimi incontri



Lunedì 19 agosto ore 18.30. “Dati sensibili in sanità e sicurezza informatica” con Manuel Cacitti - Amministratore delegato Karmasec Srl, Michele Bava - Data protection officer Irccs Burlo Garofolo di Trieste e Riccardo Furlanetto - Socio e responsabile commerciale Zulu Medical Srl.

Lunedì 26 agosto ore 18.30. “Il lavoro c’è. Come trovarlo?” con Daniele Arman - Responsabile risorse umane Bofrost Italia Spa, Denis Magro - Amministratore unico di Run4job Srl e Giorgio Ardito - Presidente Lignano Pineta Spa.

Al termine degli incontri, moderati da Carlo Tomaso Parmegiani, aperitivo offerto dalla Fondazione Villa Russiz.