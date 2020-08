A Lignano 'La finanza per ripartire'

Tra sospensione dei pagamenti di mutui e prestiti delle imprese e nuove forme di finanziamento esterne al sistema bancario, si cerca di ridare liquidità alle aziende per permettere loro di resistere e ripartire dopo la crisi. Ma intanto il debito pubblico sale, soprattutto in Italia. E le famiglie non solo non spendono, ma non sapendo come investire i propri soldi li lasciano fermi sui conti correnti. È dedicato al delicato tema della finanza e degli investimenti, sia dal punto di vista delle imprese sia da quello dei risparmiatori, l'ultimo appuntamento di Economia sotto l’Ombrellone, la rassegna di incontri a tema economico organizzata dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso a Lignano Sabbiadoro.

Martedì 25 agosto l’argomento proposto è 'La finanza per ripartire' e per poter affrontare l'argomento da prospettive diverse Economia sotto l’Ombrellone mette sul palco tre professionisti del settore. All’incontro interverranno infatti Mario Fumei, consulente finanziario e private banker, Paola Pallotta, managing director di Capital Group e Cristian Vida, presidente di Confidi Friuli. Modera l'incontro Carlo Tomaso Parmegiani, giornalista e responsabile editoriale Nordest di Eo Ipso.

L’incontro è a partecipazione libera e si svolge nel Chiosco 5 (Bandiera Svizzera), al civico 16 del Lungomare Alberto Kechler, a Lignano Pineta. Inizio alle 18.30 con diretta Facebook sulle pagine di Scriptorium Foroiuliense e di Eo Ipso Comunicazione. Al termine dell'incontro aperitivo offerto dalla Fondazione Villa Russiz.

La decima edizione di Economia sotto l’Ombrellone è organizzata da Eo Ipso - comunicazione ed eventi ed ha il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e Turismo FVG. Co-main supporter: Greenway Group e Filare Italia; sponsor: Confidi Friuli, Lignano Banda Larga, Glp, Confindustria Udine, Karmasec, IS Copy e Real Comm; media partner: Scriptorium Foroiuliense; sponsor tecnici: Fondazione Villa Russiz, Pineta Beach, Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno e Hotel Ristorante President.