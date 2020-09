A Manzano nasce il Museo Calligaris

Taglio del nastro questa mattina nell’head quarter di Manzano per il museo Calligaris, esposizione nata per raccontare la storia dell’azienda e del Distretto della sedia. Presenti tra gli altri il Governatore Massimiliano Fedriga, la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli e alcuni sindaci del territorio, il presidente Alessandro Calligaris e il Ceo Stefano Rosa Uliana hanno raccontato la storia dell’azienda, che nel 2023 festeggerà 100 anni di attività, e tracciato gli scenari futuri.

162 milioni di euro di fatturato e 700 dipendenti, Calligaris esporta il 70 per cento della produzione, raggiungendo 100 Paesi.

"Il museo - ha precisato Alessandro Calligaris - racconta le fasi può significative della storia dell’azienda e presenta i prodotti più importanti, quelli che hanno segnato i momenti di svolta nella produzione".

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale molto uomini vennero arruolati portando presto l’economia alla paralisi. Al termine della guerra, il 70 per cento del potenziale industriale era annientato e le fabbriche distrutte. Nei primi Anni '20, il numero delle imprese presenti nell’area di Manzano quadruplicó: si trattava di piccole o piccolissime imprese a conduzione familiare, vicine all’abitazione.

Calligaris nasce nel 1923 a Manzano, come piccolo laboratorio artigianale fondato da Antonio Calligaris, nonno dell’attuale presidente Alessandro, per la produzione della sedia Marocca, caratterizzata da una struttura in legno e seduta impagliata, tipica della zona. "Per realizzarla - ha ricordato Alessandro Calligaris - lavoravano intere famiglie: gli uomini realizzavano le parti in legno, mentre le donne si occupavano della seduta".