A Monfalcone il punto sull'economia del mare

A Monfalcone, due intense giornate d’incontri per l'economia del mare e, domani, partecipazione alla Barcolana con un proprio stand incentrato sulla sostenibilità. La partecipazione rientra in un progetto di attenzione alle opportunità del mare, definito FramesPort. Da oggi, nella città dei cantieri sono presenti i delegati delle due sponde dell’Adriatico per promuovere i porti nautici, dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità.

“Il territorio di Monfalcone si sta consolidando sempre più come un polo della nautica di livello internazionale: gli investimenti del piano di sviluppo di Montecarlo Yacht e l’insediamento della Red Bull a Marina Hannibal pongono la nostra città in una posizione crescente di leadership nella nautica e negli sport nautici, a cui si affianca il valore di un intero settore che dà lavoro a 1.500 addetti e conta su quasi 5000 posti barca”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint. “Un’ulteriore eccellenza in più è data dai nostri maestri d’ascia, una professionalità sempre più rara. Nella Barcolana 2021 riproporremo anche quest’anno due eventi importanti: il Trofeo Città di Monfalcone e l’incontro internazionale di Kite Surf a Marina Julia”.

Sarà presente una rappresentanza del Ministero delle infrastrutture della Croazia, assieme ai partner delle agenzie di sviluppo di diverse Regioni italiane e di varie località dell'Adriatico, da Umago a Fiume, passando per Zara. Interverranno oltre al Sindaco Cisint: Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; Elena Lizzi, membro del Parlamento europeo; Pierpaolo Campostrini, direttore di Corila Lp del progetto Framesport; Hrvoje Grancarić, segretario del programma Italia Croazia; Francesco Nanni Costa, di Itl Foundation e Andrea Rismondo, Selc, partner Interreg Saspas.