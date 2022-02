A Monfalcone incontro tra domanda e offerta di lavoro

A Monfalcone tornano i Recruiting Day, in una location tutta nuova. Il primo appuntamento è fissato per martedì 22 febbraio alle 10 in Municipio, in piazza della Repubblica.

L'appuntamento, organizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Openjobmetis, è un incontro con le aziende del territorio dedicato a chi è in cerca di lavoro in diversi settori.

In particolare, si cercano: Autisti C CQC; Saldatori; Operatori CNC; Carpentieri; Operatori Montaggio/Assemblaggio; Addetti alla sala; Addetti alla cucina; Impiegati Back office; Impiegati commerciale estero.

Aziende partecipanti: Idea Srl, impegnata nel commercio bevande; Metalinox, che si occupa del settore Metalmeccanico; RoadHouse, importante marchio nella ristorazione.

Inoltre, si ricercano ulteriori figure da inserire nell’organico di altre aziende del territorio: Magazzinieri; Tornitori; Addetti all’Ufficio tecnico; Addetti all’Amministrazione; Personale sanitario (OSS, Infermieri, Educatori).

Per poter partecipare all’iniziativa è necessaria la registrazione cliccando qui