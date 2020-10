A Monfalcone nasce Vittoria Yachts

L’esperienza centenaria della famiglia Duò nella costruzione di unità militari e paramilitari trova nuova applicazione nel settore delle imbarcazioni di lusso: il Cantiere Navale Vittoria lancia ‘Vittoria Yachts’, la nuova divisione dedicata alla progettazione e realizzazione di imbarcazioni in grado di declinare la capacità produttiva e il know how maturato in quasi un secolo di attività e oltre 870 unità consegnate verso un nuovo segmento di mercato, quello della nautica di lusso e del luxury yachts.

Nel nuovo polo di Monfalcone, la divisione si estende su circa 20.000 metri quadri in proprietà e ulteriori 13.000 metri quadri in concessione demaniale ed è preposto all’allestimento, alla consegna e all’assistenza invernale degli yacht, nonché al completamento di tutte le unità costruite dal Cantiere Navale Vittoria.

A guidare Vittoria Yachts sono Paolo Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria, e Michele Zorzenon, amministratore delegato della nuova divisione. Ad affiancarli la quarta generazione della famiglia Duò che, dal 1927, è al timone dell’azienda veneta, oggi affermato player italiano e un punto di riferimento internazionale nella cantieristica navalmeccanica.

Vittoria Yachts presenta tre linee di prodotto: Explorer, Support Vessel e Custom Vittoria. La linea di yacht Explorer, per la quale Vittoria Yachts si avvale della partnership con Hydro Tec dell’Ing. Sergio Cutolo, comprende imbarcazioni di lusso con caratteristiche di derivazione militare tali da consentire la navigazione per lunghi periodi a qualsiasi condizione meteo marina ed effettuare crociere in totale autonomia e salvaguardia dell’ambiente.

L’esperienza nella produzione di decine di pattugliatori costieri, diving vessels e supply vessels in navigazione nel Mediterraneo si esprime nella linea Support Vessel, realizzata in collaborazione con Mattia Polverari, che concentra le più moderne tecnologie navali in piattaforme solide e durature, per essere un costante supporto ai moderni giga yacht. Il risultato è la realizzazione di imbarcazioni eleganti, performative e capaci di garantire il massimo comfort di bordo.

Completa il portafoglio la linea Custom Vittoria: si tratta di imbarcazioni su misura, caratterizzate da forte personalizzazione estetica e delle forme grazie al design che rende questi prodotti originali e unici. È attualmente in fase di costruzione un’imbarcazione di 26 metri che rispecchia pienamente la filosofia costruttiva di Vittoria, per quello che sarà un ideale ponte fra esperienza nel settore militare e creatività applicata allo yachting.

“Vittoria Yacht rappresenta un nuovo e importante traguardo per la nostra azienda – dichiara Paolo Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria – forti dei risultati raggiunti e dei riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti in quasi cento anni di impegno e dedizione nella fornitura di imbarcazioni per Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Marina Militare del nostro Paese e nelle numerose commesse internazionali da paesi come Malta, Cipro, Libia, Croazia, Slovenia, Tunisia, Algeria, Russia e Romania, solo per fare alcuni esempi, abbiamo deciso di investire nel luxury garantendo il mantenimento degli stessi standard qualitativi e la stessa capacità di coniugare innovazione e tradizione artigianale. Per questa nuova sfida abbiamo deciso di estendere la nostra presenza oltre il territorio di riferimento. Stiamo, infatti, lavorando – conclude Duò – alla creazione di un nuovo hub produttivo a Monfalcone dedicato principalmente al completamento degli yacht e che sarà attivo nel 2021".

Il progetto prevede un restyling dell’intera area con la realizzazione di banchine, bacini di costruzione coperti da capannoni e un potenziamento delle capacità del Cantiere attraverso la creazione di un ulteriore hangar. Tutta l’area, oltre alla realizzazione delle opere di allestimento e finitura dei superyachts, verrà adibita al refitting di navi e yacht fino a 70 metri.

“Le imbarcazioni militari e paramilitari di casa Vittoria possiedono specifiche tecniche che eguagliano o addirittura superano quelle della maggior parte dei superyacht”, afferma Michele Zorzenon, AD di Vittoria Yachts. “Con la nostra lunga storia, le nostre competenze e gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo, insieme alla proprietà, abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento di trasferire tutta la nostra competenza e professionalità nella costruzione di yacht. Il nuovo brand avrà una sua forte personalità e siamo sicuri che, anche grazie a partner riconosciuti e di valore, riuscirà a offrire soluzioni su misura per rispondere ai desideri di tutti i clienti”.