A Monfalcone proseguono i 'Recruiting Day'

La Sala del Consiglio comunale di Monfalcone ha accolto il secondo Recruiting Day organizzato in collaborazione con Maw, agenzia per il lavoro, Klf - Klima For Life, che ricercano figure tecniche da inserire nelle aziende, e Impresa Alto Adriatico srl a caccia di personale per consentire le operazioni di sbarco dei passeggeri dalle navi da crociera che attraccheranno a Monfalcone.

La giornata ha previsto ben due incontri, che si sono svolti in contemporanea, per consentire a candidati con diverse competenze di sostenere subito un colloquio per trovare un'occupazione che corrispondesse alle proprie esigenze. “La casa comunale è la casa di tutti. Per questo cerchiamo di dare una mano nel fare incontrare domanda e offerta per chi deve inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro”, ha detto il Sindaco Anna Maria Cisint, dando il benvenuto ai candidati nella Sala del Consiglio.

Ai colloqui hanno partecipato 42 persone tra i 19 e i 53 anni, 24 uomini e 18 donne. Il prossimo Recruiting Day si terrà il 24 marzo alle 10 sempre nella Sala del Consiglio.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione a questo link.