A Monfalcone varata la Msc Seascape, ricordando Bono

"Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso delle meravigliose e modernissime navi che Fincantieri realizza nel cantiere di Monfalcone. La mia speranza è che il rafforzamento del rapporto con le grandi compagnie crocieristiche, come Msc, che scelgono Trieste e Monfalcone come scali per le proprie navi continui a crescere negli anni perché sta portando notevole impulso al comparto turistico e garantendo una grande visibilità al Friuli Venezia Giulia".

E' quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la cerimonia di varo della Msc Seascape, la nuova ammiraglia dell'importate gruppo crocieristico realizzata da Fincantieri nei cantieri di Monfalcone, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Monfalcone Annamaria Cisint, il presidente e l'amministratore delegato di Fincantieri Claudio Graziano e Pierroberto Folgiero e il presidente e l'amministratore delegato di Msc Crociere Gianluigi Aponte e Pierfrancesco Vago.

Il governatore ha ricordato la figura di Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri per oltre 20 anni recentemente scomparso al quale sarà dedicata una targa apposta sulla Msc Seaside e ha evidenziato come "la sua impronta e la sua capacità imprenditoriale sono ormai parte del Dna dell'azienda e questa è la grande eredità da lui lasciata a Fincantieri. Un'azienda che Bono ha saputo risollevare da un momento di crisi e trasformarla in una realtà leader nel settore navalmeccanico".

Fedriga ha poi rimarcato che "la Fincantieri e gli stabilimenti di Monfalcone sono strategici per lo sviluppo del Paese. Il Friuli Venezia Giulia ha investito moltissimo sul sistema logistico: i porti, gli interporti e i sistemi intermodali. Lo scalo portuale di Trieste non è in competizione con gli altri porti italiani perché si rivolge essenzialmente a un target internazionale. Il nostro obiettivo è stabilire collaborazioni con Austria, Ungheria, centro Europa; il nuovo contesto geopolitico darà sempre più rilevanza al Nordest che, essendo venute meno le altre vie di comunicazione, diverrà la porta verso l'est. Un contesto nel quale il Friuli Venezia Giulia può essere strategico purché tutti i soggetti pubblici, e anche quelli privati, facciano squadra e remino nella stessa direzione".

Il ministro delle Infrastrutture Salvini si è detto orgoglioso che l'80 per cento dei materiali usati per la Msc Seaside siano italiani e che lo sia anche la maggior parte delle maestranze, inoltre ha ringraziato la comunità locale evidenziando che è con essa che i cantieri devono convivere. Salvini ha poi confermato che per crescere i porti di Trieste e Monfalcone hanno bisogno di strade e infrastrutture ferroviarie all'altezza e che quindi questo è uno dei dossier alla sua attenzione.

“La costruzione di MSC Seascape testimonia, ancora una volta, il forte e duraturo impegno del Gruppo MSC nei confronti dell’Italia e della sua manifattura e rimarca la nostra fiducia nelle prospettive di ripresa di un Paese nel quale non abbiamo mai smesso di investire e di credere. MSC Seascape ha richiesto un investimento pari a oltre 1 miliardo di euro che ha generato una ricaduta sull’economia italiana che sfiora i 5 miliardi. Il nostro Gruppo – tra crociere, cargo, traghetti, terminal e altre attività – impiega in Italia circa 15.000 dipendenti diretti, generando un impatto occupazionale di ulteriori 40.000 persone” ha ricordato Pierfrancesco Vago. Rivolgendosi al Governo, ha sottolineato che “il settore dello shipping, della logistica e dei trasporti necessita di grandi investimenti e si basa su programmi di spesa pluriennali. Abbiamo dunque bisogno di stabilità politica e di una forte, autorevole e costante presenza in Europa. Occorre che l’Italia – al pari di Francia e Germania – svolga in Europa un ruolo da protagonista. Poiché la maggior parte delle questioni legate al settore dello shipping viene ormai discussa e decisa in sede comunitaria”.

“La consegna di MSC Seascape assume una grande rilevanza sotto molti punti di vista, innanzitutto nel rapporto con la società armatrice", ha detto Pierroberto Folgiero. "Infatti, questa nave è il sigillo di una classe di enorme successo, “Seaside”, avviata oltre otto anni fa con due unità di nuova generazione, che sono ulteriormente evolute nelle due “Evo”. In secondo luogo, sotto il profilo gestionale, per Fincantieri si tratta di un risultato di assoluto rilievo, raggiunto nel pieno rispetto dei tempi nonostante le difficoltà senza precedenti che hanno caratterizzato il contesto mondiale degli ultimi anni. Infine, in quanto a innovazione tecnologica, Seascape si pone come all’avanguardia in termini di sostenibilità ambientale. In virtù di tutto ciò guardiamo con ottimismo al futuro del comparto, puntando a rimanere leader anche grazie a una partnership consolidata e ambiziosa come quella con MSC”.

Presente alla cerimonia anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il quale ha osservato che "la Msc Seaside è un altro gioiello del made in Italy, e in particolare made in Friuli Venezia Giulia, che darà lustro al nostro Paese e alla nostra regione solcando i mari di tutto il mondo. Una nave enorme, altamente tecnologica e rispettosa dell'ambiente che conferma la leadership mondiale di Fincantieri nel settore della crocieristica".

Bini ha poi sottolineato che "la nostra regione non si limita a costruire navi meravigliose, ma le ospita anche sulla propria costa. I numeri legati alla presenza di crocieristi sono molto positivi: Trieste ha registrato presenze significative e anche Monfalcone si sta dimostrando una città con vocazione turistica grazie anche alle navi da crociera".

Il sindaco Cisint ha quindi evidenziato che la consegna di una nuova nave rappresenta sempre l'emozione del raggiungimento di un nuovo traguardo produttivo e la Msc Seascape simboleggia la capacità di eccellenza del quale il nostro Paese può essere fiero.

LA NAVE. MSC Seascape inizierà la stagione inaugurale negli Stati Uniti, dove verrà battezzata il 7 dicembre a New York. Si sposterà quindi ai Caraibi offrendo due diversi itinerari settimanali con partenza da Miami. Il primo, nei Caraibi orientali, scalando Ocean Cay Marine Reserve, Nassau (Bahamas), San Juan (Portorico) e Puerto Plata (Repubblica Dominicana). Il secondo itinerario, nei Caraibi occidentali, farà tappa a Ocean Cay Marine Reserve, Cozumel (Messico), George Town (Isole Cayman) e Ocho Rios (Giamaica).

MSC Crociere è da sempre impegnata a costruire alcune delle navi da crociera più innovative al mondo e questa attitudine si applica anche alle prestazioni ambientali. Con l'obiettivo di lungo periodo di raggiungere la neutralità carbonica delle operazioni entro il 2050, ogni nuova nave da crociera MSC rappresenta un ulteriore passo lungo questo percorso, insieme ad altri investimenti utili ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie ambientali di prossima generazione. MSC Seascape non fa eccezione e dispone tecnologie e impianti di ultima generazione in grado di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Ciò comprende sistemi ibridi di lavaggio dei gas di scarico (EGCS) e sistemi selettivi di riduzione catalitica (SCR) all’avanguardia, ottenendo una riduzione del 98% delle emissioni di ossido di zolfo (SOx) e riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx) del 90%. Il sistema di trattamento delle acque reflue è stato progettato in linea con la risoluzione MEPC 227(64) dell’Organizzazione Marittima Internazionale e raggiunge standard di purificazione più elevati rispetto alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti a terra.

MSC Seascape ha ricevuto la Green Plus, la notazione aggiuntiva di più alto livello nel campo della sostenibilità ambientale rilasciata dalla società di certificazione RINA. La notazione riconosce le soluzioni progettuali, le attrezzature di bordo e le procedure operative messe in atto volontariamente – sia in fase di costruzione sia durante l’operatività della nave – finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali oltre i livelli minimi richiesti dalla normativa internazionale di riferimento.

MSC Seascape è la seconda nave di classe Seaside EVO, un’evoluzione della rivoluzionaria classe Seaside e va ad aggiungersi alle navi gemelle MSC Seaside e MSC Seaview, entrate in servizio rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e alla gemella MSC Seashore, consegnata nel 2021. Questa classe di navi è nota per le sue caratteristiche di design innovative e glamour ed è stata concepita con l’obiettivo di avvicinare gli ospiti al mare. MSC Seascape offre numerose funzionalità, luoghi ed esperienze completamente nuovi per gli ospiti, poiché il 65% delle aree pubbliche è stato reinventato per migliorare ulteriormente l'esperienza degli ospiti a bordo. La nave offre 13.000 mq di spazi esterni, con un’ampia scelta di lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole, nonché diversi punti panoramici per ammirare suggestivi scorci sul mare.

MSC Seascape in numeri:

· Lunghezza/larghezza/altezza: 339m/41m/76m

· Stazza lorda: 170.400 tonnellate

· Ospiti: 5.632

· Cabine: 2.270

· Membri dell’equipaggio: 1.648

· Velocità massima: 21,8 nodi circa

· Ammiraglia della flotta MSC Crociere

· 21ma nave della flotta MSC Crociere