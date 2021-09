A Nordest cresce l'occupazione nella vendita diretta

La vendita diretta si conferma come un modello professionale capace di dare valore alla società, in grado di rispondere concretamente alle necessità lavorative delle persone, che vedono nella flessibilità e nell’autogestione i punti di forza di questo modello di business. A rilevare i dati è Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, che rende noto il numero degli incaricati alle vendite nell’area del Nord Est d’Italia pari a 81.000 nel 2020, circa 10.000 unità in più rispetto al 2019, ovvero il 24.73% delle quasi 328.000 persone impiegate a livello nazionale.

Il settore della vendita diretta registra ottimi risultati anche in termini di fatturato nell’area considerata, con più di 177 milioni di euro provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, che valgono il 27.4% del totale associativo pari a quasi 646 milioni di euro.

A incidere maggiormente sul business del Nord Est è il Veneto, regione che, con quasi 40.000 incaricati alle vendite e un tasso occupazionale del 12.1% nel 2020, registra un fatturato di quasi 80 milioni di euro, corrispondente al 12.3% del fatturato nazionale. Ottime performance in Friuli Venezia Giulia che registra un giro di affari di oltre 20 milioni euro, ovvero il 3.1% del totale associativo, grazie all’attività di quasi 6.900 incaricati alle vendite, pari al 2.1% delle persone impiegate a livello nazionale.

Fattore determinante per la crescita occupazionale e la solidità che il settore della vendita diretta registra di anno in anno, è rappresentato dal grande investimento sulla formazione professionale del capitale umano promosso dalle Aziende Associate Avedisco che, nel 2020, hanno organizzato 1.732 corsi di addestramento, seguiti da 374.698 partecipanti, e 650 corsi di formazione per affinare le competenze di 58.361 Incaricati alle Vendite.

Dal 1969 Avedisco è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi. A livello internazionale è associata Seldia (Associazione Europea della Vendita Diretta) e WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).