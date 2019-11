A Porcia impianto pilota di acquaponica

Dopo un anno di attività i due impianti di acquaponica del progetto transfrontaliero Bluegrass, costruiti a Koper (Slovenia) e a Porcia, aprono le porte al pubblico. L’acquaponica è una tecnica che unisce l’acquacoltura alla coltivazione idroponica, una tecnica di coltivazione fuori suolo. Questo sistema sfrutta l’acqua di scarto dei pesci come fertilizzante per le piante: l’acqua viene pompata dalle vasche per l’acquacoltura ad un filtro biologico e, quindi, alle colture idroponiche, dove viene depurata dalle piante, che ne estraggono le sostanze nutritive necessarie al loro sostentamento. L’acqua pulita può venire quindi reimmessa nelle vasche destinate all’acquacoltura e riprendere il ciclo. Non si usano diserbanti o disinfettanti né fertilizzanti chimici, ad eccezione di alcune soluzioni a bassa concentrazione di microelementi necessari alla salute delle piante.

Il progetto Bluegrass, co-finanziato dal programma Interreg V Italia-Slovenia (Priority axis 6 Specific Objective 6f) è condotto da un consorzio che include le Università di Ca’ Foscari e di Ljubljana assieme all’Uti del Noncello e le cooperative Shoreline s.c. (attiva in Area Science Park) e KZ-Agraria. Tra gli stakeholders coinvolge produttori e istituzioni, esperti dei due diversi settori della produzione primaria, ma non di meno partecipano anche studenti e consumatori.

Bluegrass, nato per promuovere uno sviluppo agroalimentare ecosostenibile, ha permesso la realizzazione di due piccoli impianti sperimentali dove vengono testate diverse soluzioni impiantistiche: RAS (Recirculated Aquaculture System) per il pesce e NFT (Nutrient Film Tecnique), MFB (MEDIA FILLED BEDS) E DWC (Deep Water Culture) per l’idroponica. Le diverse specie di specie testate in questo primo anno di vita sono state il persico reale, il persico spigola, il persico trota, la tinca ed il pesce gatto. Per gli ortaggi è stato provato di tutto, dalle aromatiche al luppolo, dai piccoli frutti a fiori ornamentali, da germogli e innesti vari. In particolare sperimentazioni più lunghe sono state fatte sulle condizioni di crescita dell’insalata. A compendio dell’allevamento e delle colture sono stati misurati i parametri delle acque ed è in corso la rielaborazione del bilancio del ciclo degli elementi utilizzati e dell’energia consumata (LCA).

Il progetto, giunto al suo 24esimo mese di sviluppo, ha visto in una prima fase il team di lavoro di Bluegrass svolgere un’analisi di mercato sui prodotti da acquaponica, rendendo partecipi circa 300 consumatori e produttori in Italia e in Slovenia. Gli impianti, allestiti a fine del 2018 presso le due aziende KZ-Agraria - Purissima (partner) e Agroittica Friulana (partner associato), sono utilizzati per definire modelli di gestione e monitoraggio della produzione e per studiarne la sostenibilità. Presso gli impianti vengono anche realizzate attività di educazione, informazione e divulgazione con allevatori, agricoltori, scuole e gruppi di acquisto solidale.

Gli stakeholder hanno potuto visitare l’impianto pilota di Capodistria il 23 ottobre, mentre una presentazione dell’impianto di Porcia è prevista per domani 14 novembre all'Agroittica Friulana, via Castellet 10 a Palse di Porcia.