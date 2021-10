A Pordenone 'Happy Future to You'

Nell’ambito di “Happy Business to You”, la borsa del contract italiano organizzata da Pordenone Fiere, Cluster Legno Arredo Casa propone presso il Paff - Palazzo Arti Fumetti Friuli di Pordenone, l’evento “Happy future to you”.

Da due continenti - America e Africa -, quattro designer interverranno, giovedì 28 ottobre alle 19, sulle sfide dello sviluppo sostenibile nel mondo dell’architettura globale. Una serata alla scoperta delle diverse visioni di sostenibilità e di confronto sulle sue interpretazioni direttamente dalla voce di alcuni dei principali ospiti internazionali dell’evento fieristico.

“Questo incontro si lega a un più ampio percorso di iniziative volto a recuperare i presidi internazionali, soprattutto nel post pandemia - commenta il presidente del Cluster, Matteo Tonon -. Sebbene i dati del comparto Casa siano confortanti, il contract è ancora da potenziare; il dialogo internazionale con gli architetti, anche grazie ad eventi come HBTY, diventa strategico per lo sviluppo del settore sui mercati, con una forte attenzione alla sostenibilità quale elemento chiave per esprimere le potenzialità del comparto".