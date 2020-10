A Pordenone apre La Fiera!

Finalmente apre LAfiera! 5 padiglioni, 170 espositori da tutta Italia, 6 aree tematiche, casa, bimbi, auto, enogastronomia, shopping, libri, due weekend di programmazione dal 23 al 25 ottobre e dal 30 ottobre all'1 novembre.

Uno sforzo importante messo in campo da Pordenone Fiere, affiancata in questa iniziativa dall’Amministrazione Comunale, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, l’azienda speciale ConCentro, Fondazione Pordenonelegge, la Confartigianato e le categorie economiche, per giungere all’apertura dei cancelli in un momento di forte incertezza sul fronte sanitario. La manifestazione è confermata quindi e i visitatori potranno contare sulle garanzie di sicurezza di un quartiere fieristico che ospita manifestazioni nazionali ed internazionali e rispetta il protocollo sottoscritto e validato dal Comitato tecnico-scientifico.

L’inaugurazione di LAfiera si terrà venerdì 23 ottobre alle 18 nella Sala Incontri Zuliani con la presentazione del report di sostenibilità 2019 di Pordenone Fiere. Interverranno Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere, Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, Michelangelo Agrusti vicepresidente Cciaa di Pordenone – Udine e Sergio Emidio Bini assessore regionale attività produttive.

Due gli ingressi attivi, Centrale e Nord, in cui i visitatori potranno registrarsi secondo le prescrizioni dettate dal tracciamento sanitario e accedere alla manifestazione gratuitamente. A tutti il consiglio di fare la registrazione on line da casa nel sito lafiera.fierapordenone.it per evitare le code in entrata e accedere direttamente ai padiglioni. Con un'unica registrazione è possibile entrare più volte a LAfiera sempre gratuitamente.

Si parte poi per la visita a LAfiera dal padiglione 5 e 6 dove sono in mostra le migliori soluzioni per costruire e arredare la casa. Completa l’offerta del padiglione 6 il settore auto-moto e mobilità green con la possibilità di provare i mezzi nella pista esterna. Il tempio dello shopping enogastronomico è al padiglione 7 dove c’è anche il Luna Park al coperto con tante giostre per tutte le età: un biglietto per un giro omaggio sarà offerto da Pordenone Fiere direttamente all’ingresso ogni giorno ai primi 1.500 visitatori under 16. Abbigliamento, accessori, prodotti artigianali e per la bellezza sono in vendita nell’area shopping del padiglione 8. Completa lo spazio espositivo una mostra mercato interamente dedicata ad alcune tra le migliori proposte editoriali del territorio realizzata in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. Un’arena con posti a sedere limitati e accuratamente distanziati per il pubblico ospiterà incontri con l’autore curati dagli editori presenti. Uno spazio a disposizione anche dei giovani studenti delle scuole di musica di Pordenone che si esibiranno in brevi concerti. Interverranno Scuola Salvador Gandino di Porcia e Scuola Musica SoundCem di Pordenone.

A conclusione del percorso espositivo di LAfiera i visitatori incontreranno il padiglione-evento n. 9 Food&Music. Una vera e propria food court con possibilità di degustare birra artigianale, vino del territorio e piatti sfiziosi. Una edizione speciale delle Fiera della Birra Artigianale che sarà aperta al pubblico fino alle 24 venerdì e sabato e fino alle 22.00 domenica. A completare il programma di questo padiglione concerti di giovani band locali tutte le sere.

Orari: venerdì dalle 14.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 19.30; Pad. 9 Food&Music: venerdì e sabato fino alle 24, domenica fino alle 22.

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria: nel sito lafiera.fierapordenone.it o all’ingresso della fiera