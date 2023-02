A Pordenone gli stipendi più alti della Regione

E' Pordenone l'ex provincia del Friuli Venezia Giulia dove gli stipendi sono più alti. Il quadro emerge dal Centro studi Tagliacarne che ha fatto il calcolo in base a elaborazioni provinciali sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti.

A guidare la classifica è Milano con un reddito di 30.464 euro ma è un mondo a parte in quanto la seconda in classifica è Bolzano dove il reddito è di 18.942 euro e la media nazionale è di 12.473 euro. Pordenone si piazza all’11 posto, Trieste al 13esimo con un reddito di 15.672 euro.

Udine è al 20esimo posto con 13.888 euro e infine Gorizia al 63esimo con un reddito di 8.953 euro. Dal 2019 al 2021, solo nell’Isontino gli stipendi hanno registrato un calo del 4,7% mentre a Udine sono saliti dell’1,1%, Trieste del 3,1% e Pordenone del 3,8%.

Lo stipendio incide a Pordenone per il 71% del reddito il resto è dato da altre fonti di guadagno, come per esempio l’incasso per affitti o rendite finanziarie, mentre a Trieste per il 69,2% e a Udine per il 63,6%. Anche in questa classifica chiude Gorizia dove il reddito da stipendio rappresenta il 51,3% del totale.