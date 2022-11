A Pordenone l'Abc della finanza personale

Al via la seconda edizione della rassegna L’Abc della finanza personale, organizzata dal Circolo Eureka e da Pordenone Pensa, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, con il Consorzio Universitario di Pordenone e con il sostegno della Regione.

La rassegna intende fornire a tutti i cittadini degli strumenti semplici e accessibili che li aiutino a comprendere meglio le basi della finanza e di quegli argomenti a essa legati che incidono sulla quotidianità di ciascuno di noi. Gli incontri si svolgeranno dalle 19 alle 20 per tre martedì consecutivi di novembre - l’8, il 15 e il 22 – nella saletta dell’Ex convento di San Francesco a Pordenone.

Stefano Miani, professore di Economia degli Intermediari Finanziari per il corso di Banca e Finanza dell’Università di Udine al Polo universitario di Pordenone, dedicherà a ogni incontro un tema specifico. Si inizia l’8 novembre parlando di inflazione, tema di grande attualità in quanto, dopo molti anni, lo si ritrova nuovamente sulla bocca di tutti, sebbene non molti sappiano concretamente da cosa essa derivi o che cosa comporti.

Il 15 novembre sarà approfondito il tema delle assicurazioni, per capire cosa sia un rischio, come ci si possa o debba assicurare e quali sono gli aspetti fondamentali di un contratto assicurativo. L’ultimo incontro, fissato per il 22 novembre, verterà sul tema della previdenza obbligatoria, sul sistema pensionistico italiano, con un focus specifico sull’evoluzione del calcolo di quanto viene erogato: in tal modo si cercherà di fornire a chiunque gli strumenti necessari per poter sapere in anticipo a quanto ammonterà la sua pensione e per poter compiere quindi le scelte migliori per il futuro, anche attraverso eventuali strumenti integrativi.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione.