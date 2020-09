A Pordenone la decima edizione di Ecocasa

Dopo sei mesi di forzata inattività, venerdì 11 settembre la Fiera di Pordenone finalmente riapre le porte dei padiglioni con la decima edizione di Ecocasa, manifestazione dedicata alla filiera dell’edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla bioedilizia, programmata per fine marzo e spostata definitivamente all’11, 12 e 13 settembre. L’inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 10.00 nella Sala Convegni del Padiglione 6. In mostra nei centralissimi padiglioni 5 e 6 circa 70 espositori che in un ideale percorso offrono al visitatore tutte le proposte per ristrutturare o costruire un’abitazione sostenibile in tutte le aree di intervento previste dal protocollo Itaca.

Molti i leader di settore, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e pavimenti, dai serramenti e infissi ai sistemi per l’isolamento termico e acustico. Doppio il target di riferimento del Salone che si rivolge sia a tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento e pongono particolare attenzione al risparmio e alla salvaguardia dell’ambiente, sia ai professionisti del settore, progettisti artigiani, rivenditori di materiali edili, impresari, installatori, idraulici.

Per tutti l’ingresso è gratuito con registrazione che può essere fatta on line nel sito ecocasa.pn o direttamente in fiera prima della visita. Civibank, main partner della manifestazione, è presente in Fiera con un proprio stand e propone inoltre un calendario di incontri dedicati al superbonus del 110% per informare i visitatori sulle opportunità e le procedure per poterlo ottenere. Sempre la banca friulana in collaborazione con APPC l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pordenone, partner di Ecocasa, l’Ordine degli Ingegneri di Pordenone, la società specializzata Civiesco e &Co Energie Condivise, propone un importante convegno venerdì 11 settembre a partire dalle ore 10.15 subito dopo l’inaugurazione di Ecocasa, nella Sala del Padiglione 6, dedicato a verificare come il protocollo Itaca possa essere uno strumento per valutare la sostenibilità e per semplificare l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Molti espositori di Ecocasa hanno collaborato al programma degli incontri, questi alcuni dei temi trattati venerdì 11 settembre: il miglioramento dell'efficienza energetica per il patrimonio storico monumentale (ore 10.15 a cura di Agosti Nanotherm), la storia della porta d’ingresso, un viaggio fra cultura e tradizione nel segno del design italiano (ore 12.15 a cura di MPR Infissi), gli impianti radianti a foglia (ore 14.00 a cura di RRI), le costruzioni antisismiche ad alto risparmio energetico (ore 16.15 a cura di Iso Span Baustoffwerk Gmbh), costruzione di una casa sana e funzionali (ore 17.45 a cura di Ton Gruppe).

L’argomento più richiesto è sicuramente il superbonus del 110% contenuto nel Decreto Rilancio del Governo che gli espositori di Ecocasa cercheranno di spiegare per permettere ai visitatori di sfruttare al meglio questa imperdibile occasione. Un convegno dedicato è in programma sabato 12 settembre alle ore 14.30 nella sala incontri del padiglione 6 a cura di Pontarolo Engineering. Ecobonus, Sismabonus, contributi per fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici: chi ne può usufruire? Quali sono gli interventi ammessi? come funzionano lo sconto in fattura e la cessione del credito? A seguire la presentazione della Piattaforma SW di Ecobonusitalia: l'innovativa piattaforma online che assiste clienti, professionisti ed imprese, dall’idea iniziale della committenza fino al completamento dei progetti legati al Superbonus 110%.

Programma completo nel sito www.ecocasa.pn

Ecocasa, Fiera di Pordenone 11, 12, 13 settembre orario 10-19. Ingresso gratuito con registrazione dalla Biglietteria Centrale.