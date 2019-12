A Pordenone scatta l'E-Mobility Day

Come garantire il diritto allo spostamento riducendo l'impatto ambientale entro il 2030? Quale scenario di mobilità elettrica abbiamo di fronte e quale possiamo prevedere nel prossimo futuro? Come possono contribuire le aziende a questa trasformazione e quali le opportunità da mettere in campo non solo in un'ottica di sostenibilità, ma anche di contenimento dei costi? Quali invece le opportunità per i cittadini e i progetti delle pubbliche amministrazioni per una mobilità urbana sostenibile? Saranno questi i temi al centro dell'E-Mobility Day 2019 organizzato da Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e in forte espansione nel Nord Italia, e dal Consorzio Pordenone Energia, in collaborazione con Unindustria Pordenone, Nissan, SCAME Electrical Solutions e Confcommercio Ascom Pordenone, in programma martedì 10 dicembre a Pordenone presso la sala convegni di Unindustria Pordenone (Via Borgo S.Antonio, 17).

L'incontro, che rappresenta il primo appuntamento organizzato a Pordenone per affrontare queste tematiche e fare il punto della situazione in città e in regione sulle opportunità della e-mobility, sarà anche l'occasione per far conoscere e valutare i vantaggi tecnico-economici per introdurre la mobilità elettrica in azienda e per raccontare alcune case history di aziende che la utilizzano. Dopo i saluti introduttivi di Cristina Amirante, Assessore all'Urbanistica del Comune di Pordenone, Valerio Pontarolo, Presidente del Consorzio Pordenone Energia, e Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group, i lavori saranno aperti dalla relazione di Gabriella Chiellino, fondatrice e presidente eAmbiente, sul contesto e i driver del cambiamento per la transizione verso una mobilità sostenibile.

La prima parte dell'evento sarà dedicata ad approfondire lo sviluppo di un modello di business elettrico per le imprese, evidenziando anche il ruolo crescente che le multiutility possono assumere quali fornitori di servizi chiavi in mano nell’ambito della mobilità sostenibile. Interverranno Stefano Prazzoli, Direttore Commerciale di Bluenergy Group, Valerio Ferri, Key Account Manager Mobilità Elettrica di Nissan Italia, Omar Imberti, Electric Vehicle Business Unit Marketing Office di Scame Parre S.p.A., Alessandra Chiari, Amministratore Delegato di G.M.T. S.p.A. e Mauro Gobbo, Amministratore Delegato di Autosystem S.p.A.

La seconda parte dell'incontro si aprirà con la presentazione di due case history di aziende che hanno abbracciato il modello di business elettrico di Bluenergy: Media Profili e Golf Club Pordenone. Concluderà la giornata la tavola rotonda che approfondirà le politiche economiche della regione Friuli Venezia Giulia in tema di mobilità sostenibile, i progetti per lo sviluppo della mobilità elettrica nelle strutture ricettive e le opportunità offerte dai bandi europei e regionali per le imprese. Interverranno Sebastiano Cacciaguerra, Direttore Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione, Giovanna Santin, Presidente del Gruppo Provinciale Albergatori di Pordenone (Ascom Pordenone), e le aziende Bluenergy, Nissan e Scame per rispondere concretamente alle esigenze che emergeranno dalle relazioni di Regione e Confcommercio.

L’iscrizione all’evento è obbligatoria, per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.unindustria.pn.it accedendo alla sezione in primo piano.