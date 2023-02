A Pordenone si apre Horeca Next

C’è molta attesa tra gli operatori del settore per scoprire gli espositori e i contenuti della nuova manifestazione Horeca Next, Biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità in programma il 13, 14 e 15 febbraio alla Fiera di Pordenone.

Il titolo sintetizza il carattere distintivo di questa manifestazione che vuole offrire agli operatori del settore Horeca una panoramica su prodotti, tecnologie innovative, tendenze del mercato e nuove opportunità di business. Un obiettivo sviluppato già dal convegno inaugurale che cercherà di delineare “Il futuro dell’ospitalità fra crisi energetica e cambiamento del consumatore”. Di questo parleranno, lunedì 13 febbraio alle 10 nella Next Arena del Padiglione 7, i vertici delle associazioni di categoria del comparto con la conduzione di Gabriele Giuga, giornalista del Messaggero Veneto.

Attrezzature, tecnologie ed impianti professionali, arredamento, food and beverage, servizi web, app, consulenze professionali sono alcuni dei settori espositivi della filiera Horeca a cui appartengono le oltre 150 aziende presenti in fiera che spaziano dai brand più noti fino alle piccole aziende ad alto tasso di innovazione e ai produttori agricoli di qualità.

Proprio per dare visibilità a queste categorie Horeca Next ha creato uno spazio espositivo dedicato alle start-up del settore mentre 24 piccoli produttori agricoli locali che rivolgono la loro offerta alla ristorazione professionale si presentano nell’area “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, marchio che testimonia la sostenibilità delle imprese e l’origine delle produzioni agroalimentari.

Horeca Next proprio per sottolineare la sua anima innovativa, sarà la prima fiera ad avere un clone digitale, che sarà disponibile alla fine della manifestazione sul sito www.horecanext.it, in collaborazione con l’azienda FairsGate di Bologna. Sarà, quindi, possibile “visitare virtualmente” la manifestazione, girando per i corridoi e interagendo con gli stand degli espositori, attraverso contenuti multimediali e interazioni dirette. Non sarà necessaria alcuna registrazione e si potrà dare direttamente dal proprio device senza installazione di app o altre piattaforme.

Un vero e proprio “metaverso fieristico” su cui Pordenone Fiere sta investendo al fine di aggiornare i propri prodotti fieristici e aumentare la soddisfazione di visitatori ed espositori.

Mercoledì 15 febbraio sarà una giornata ricche di incontri e approfondimenti per gli operatori in visita a Horeca Next nella Next Arena del padiglione 7. “I principi dell’Industria 4.0 applicati al settore Horeca”, ore 12 a cura del Polo Tecnologico, “Io sono Friuli Venezia Giulia nella ristorazione e grande distribuzione: il valore di un marchio territoriale che valorizza la sosteniblità e la tracciabilità di filiera per la promozione regionale”, ore 14 a cura di Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, “I sostegni per i lavoratori e le imprese degli enti bilaterali commercio, turismo e servizi”, ore 15.30 a cura di EBITER/EBITUR e “Crea il tuo locale di successo. Scopri gli strumenti, punti chiave e azioni da mettere in campo per realizzare il locale vincente.” Ore 17 a cura di Palagurmé. Questi sono gli incontri in programma nel primo giorno.

Horeca Next si terrà il 13, 14, 15 febbraio alla Fiera di Pordenone - Ingresso Nord; orario dalle 9.30 alle 18. L’ingresso riservato agli operatori, gratuito, con registrazione on line o direttamente in fiera www.horecanext.it