A Pordenone vive un 'paperone' russo

Il Friuli Occidentale si scopre terra di paperoni russi. Le indagini della Procura e dalla Guardia di Finanza di Pordenone hanno fatto luce su un'importante comunità di imprenditori originari della Russia che risiede nella provincia friulana, estremamente facoltosi e di livello internazionale.

Oltre agli imprenditori oggetto delle indagini, dalla consultazione delle anagrafi della popolazione residente è emerso che dimorano abitualmente altre persone - che nulla hanno a che vedere con l'indagine delle Fiamme gialle – anche di grande notorietà. E' il caso di Viktor Kharitonin, residente a Pordenone, considerato dalla nota rivista di economia "Forbes" il 70esimo più ricco della Russia, che può vantare un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari.

Ha fatto fortuna creando la società farmaceutica Pharmstandard insieme al socio - ben noto agli amanti di calcio - Roman Abramovich; un’azienda il cui valore è stimato attorno ai 2,2 miliardi di dollari. Kharitonin ha recentemente acquistato il complesso del circuito automobilistico del Nurburgring, in Germania, pagandolo una cifra complessiva vicina ai 77 milioni di euro.

Nella comunità russa della Destra Tagliamento vive anche Fuat Gafiatullin, residente a Sacile, già conosciuto in Friuli Venezia Giulia per aver effettuato cospicui investimenti nel Tarvisiano. Ha, ad esempio, acquistato l'area golf, per circa 4 milioni di euro, e ha elaborato un progetto di valorizzazione dell'ex caserma Lamarmora, sempre a Tarvisio, che prevede investimenti per 50 milioni di euro.