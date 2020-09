A scuola di 'Cyber Security'

Prende il via domani, 17 settembre, alle 15, nella sede di viale Ungheria 38 a Udine, il corso organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg con l’impresa associata Infotech srl di Tricesimo sul tema “Cyber Security. Come tutela il business aziendale”.

La crescita esponenziale degli attacchi alla sicurezza informatica nelle imprese impone l’adozione di importanti misure per contrastare il fenomeno. L’assenza di tali misure può avere delle conseguenze spiacevoli in merito alla protezione del patrimonio informativo e della sicurezza dei dati. La Cyber Security, Sicurezza Informatica o ancora IT security, può essere definita come la capacità di difendere il cosiddetto cyber space da eventuali attacchi hacker focalizzandosi sugli aspetti di sicurezza IT e protezione dei sistemi informatici.

Interverranno Tommaso Comelli, intermediario assicurativo, Stefano Gazzella, Consulente privacy, e Dario Tion, consulente di sicurezza delle informazioni.