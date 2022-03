A Sestri Ponente Fincantieri vara Vista

E' stata varata presso lo stabilimento di Sestri Ponente “Vista”, la prima di due navi da crociera di nuova generazione che daranno avvio alla “classe Allura” per la società armatrice Oceania Cruises, brand di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

“Vista” avrà una stazza lorda di circa 67.000 tonnellate e potrà ospitare a bordo 1.200 passeggeri, assistiti da 800 membri dell’equipaggio, per un rapporto di tre a due. Gli interni sono stati progettati secondo una miscela di spazi grandiosi e accoglienti per offrire l’esperienza di lusso della nave da crociera di piccole dimensioni caratteristico della compagnia, ma con una nuova e più fresca interpretazione.

“Vista” si distinguerà per un elevato livello di innovazione votata ai principi della sostenibilità. Le future regolamentazioni, infatti, incoraggeranno sempre di più soluzioni capaci di garantire un abbattimento dell’impatto ambientale, e Fincantieri intende anticipare quelle tendenze per fare in modo che i suoi prodotti costituiscano un riferimento per il mercato.

Fincantieri ha consegnato a Oceania Cruises “Marina” nel 2011 e “Riviera” nel 2012, presso il cantiere di Sestri Ponente. Di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. fanno parte anche i brand Norwegian Cruise Line (NCL), per il quale il Gruppo sta costruendo sei navi da crociera di nuova generazione della classe Prima, e Regent Seven Seas Cruises, alla cui flotta si sono unite le unità extra-lusso “Seven Seas Explorer” e “Seven Seas Splendor”, realizzate rispettivamente nel 2016 a Sestri e nel 2020 ad Ancona. Una terza nave per questo brand verrà consegnata nel 2023.