A Siot il premio Imprese per la Sicurezza

Nella sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria di Sapienza Università di Roma, Siot - Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino - realtà che da oltre 50 anni si occupa di ricezione e trasporto in modo sostenibile di petrolio greggio mediante condotte dal Porto di Trieste alle raffinerie di Austria, Germania e Repubblica Ceca al fine di provvedere al fabbisogno energetico di questi paesi - si è aggiudicata uno dei cinque prestigiosi riconoscimenti “Prize” assegnati nell’ambito del concorso nazionale “Premio Imprese per la Sicurezza” 2019. L’azienda si è classificata inoltre al secondo posto assoluto tra le 192 realtà partecipanti.

Il “Premio Imprese per la Sicurezza” è l'iniziativa nazionale che Confindustria promuove con Inail e con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) e Accredia (Ente italiano di accreditamento), al fine di consolidare e sviluppare nelle imprese industriali la cultura del miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, insieme alla consapevolezza della loro centralità nell’organizzazione e gestione dei processi produttivi.

Il Premio, giunto alla sesta edizione, è rivolto alle imprese che si che si distinguono per l’impegno in tema di gestione della salute e sicurezza, al fine di valorizzare non un singolo progetto o un’iniziativa, ma l’intero processo aziendale, coinvolgendo gli attori della prevenzione in azienda ed analizzando temi quali la leadership, le politiche, le strategie, il personale, i processi e i risultati.

L'obiettivo del Premio, cui il Presidente della Repubblica ha riconosciuto la medaglia, è diffondere la cultura della prevenzione, premiando le aziende che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza, dando così visibilità e riconoscimento alle imprese e ai progetti più virtuosi, che possono rappresentare un modello per tutti.

Il Premio, rivolto a tutte le imprese nazionali, anche a quelle non aderenti a Confindustria, è assegnato a categorie di imprese distinte per tipologia di rischio e per dimensione, a seguito di un lungo iter di valutazione che ha previsto anche visite in azienda, sulla base del quale viene stabilito un punteggio: alla fascia più alta è assegnato l’Award e a seguire i Prize. Inoltre Menzioni speciali sono attribuite ad aziende che hanno sviluppato progetti specifici. La valutazione avviene in due step: il primo consiste in una selezione da parte del Comitato tecnico scientifico di valutazione, costituito da esperti di Confindustria, Inail, APQI e Accredia, che individua una rosa di finalisti, il secondo nella valutazione di tale rosa da parte del Comitato di Premiazione, composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico.

Ad aggiudicarsi l’Award è stata Eni Mediterranea Idrocarburi Spa, che gestisce le attività di estrazione e produzione di idrocarburi sul territorio siciliano. Oltre a Siot, hanno ottenuto un Prize: Caterpillar Prodotti Stradali Srl, che produce un’ampia gamma di attrezzature per la costruzione e manutenzione stradale; Iguzzini Illuminazione Spa, che produce sistemi di illuminazione architetturale intelligenti per interni ed esterni; Impresa Percassi Spa, che opera nel segmento dell’edilizia civile privata, nella progettazione e realizzazione e nei restauri; Sapa Spa, che si occupa dello stampaggio di componenti in plastica per il settore automotive.

Le Sette Menzioni sono state assegnate a: Caterpillar Prodotti Stradali Srl; Eni Mediterranea Idrocarburi Spa; Faurecia Emissions Control Technologies Italy Srl; Iguzzini Illuminazione Spa; Impresa Percassi Spa Ponzio Srl; Sea srl Servizi Ecologici Ambientali.

“La sicurezza è un aspetto fondamentale nell’attività di un’impresa", ha affermato Sergio Razeto, Presidente di Confindustria Venezia Giulia. "Per poterla assicurare è fondamentale un’accurata organizzazione del lavoro, grande attenzione e senso di responsabilità, che vanno praticati quotidianamente, intervenendo sui processi produttivi, monitorando l’attuazione dei protocolli e dei comportamenti corretti stabiliti e avviando iniziative di formazione e informazione. Siamo particolarmente orgogliosi che Siot, un’azienda presente sul nostro territorio da oltre 50 anni, si sia contraddistinta nel panorama italiano, ottenendo il prestigioso riconoscimento promosso da Confindustria – Inail”.

“La sicurezza è da sempre al centro dell’attenzione di Siot", ha dichiarato Alessio Lilli, Presidente e General Manager del Gruppo TAL. "Grazie a costanti investimenti in sicurezza, ma anche in studi e nuovi sistemi innovativi, SIOT prosegue attivamente nell’affermare il suo ruolo di società consapevole delle proprie responsabilità, che adopera gli strumenti a sua disposizione e le tecnologie più recenti, forma e impiega risorse umane preparate, affinché tutte le operazioni aziendali siano sotto controllo, per continuare a portare nel cuore dell’Europa l’energia che giunge quotidianamente da ogni parte del mondo al porto di Trieste”.