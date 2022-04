A Sparkasse il premio Guido Carli Elite

E’ stato conferito a Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano il premio 'Guido Carli Elite', organizzato dal gruppo editoriale Milano Finanza e Class Editori per premiare le società leader del settore finanziario in Italia.

Lo stesso riconoscimento è stato attribuito all’amministratore delegato e direttore generale della banca, Nicola Calabrò, come 'migliore banchiere regionale' per “la costruzione di nuovo gruppo bancario nel territorio del Nord Est, il maggiore dopo i quattro gruppi bancari nazionali”.

Sparkasse, lo ricordiamo, ha lanciato un'Offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale sociale di CiviBank, che partirà l'8 aprile e si concluderà il 6 maggio.

“Il premio conferito all’amministratore delegato e al nostro istituto – ha detto il presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstätter - è una bella soddisfazione e un attestato di riconoscenza per il lavoro svolto. L’obiettivo del nostro progetto è quello di dare un contributo rilevante alla crescita sostenibile di entrambe le banche, per formare insieme un nuovo Gruppo, il maggiore dopo i quattro gruppi bancari nazionali, creando valore aggiunto per imprese, famiglie e stakeholder”.

“È un grande compiacimento per la nostra banca ricevere questo prestigioso premio che voglio condividere con i membri degli organi sociali e con tutti i dipendenti della Sparkasse", ha affermato Nicola Calabrò. "La creazione di un nuovo gruppo bancario con CiviBank è un progetto a favore di entrambe le banche, nel quale Sparkasse crede profondamente e della cui bontà siamo convinti. Ambedue gli istituti presentano un invidiabile radicamento sul territorio e una forte attenzione verso il tessuto socioeconomico di riferimento”.

Nella foto, il vicepresidente Carlo Costa, Calabrò e Brandstätter