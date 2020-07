A Tavagnacco si parla del Superbonus

Il Comune di Tavagnacco organizza per giovedì 30 luglio alle 20.30 un webinar sul Superbonus dal titolo ‘110% un'opportunità per la riqualificazione degli edifici privati’. Durante l’incontro si parlerà delle importanti agevolazioni fiscali per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio privato esistente, sulla base della recente normativa per le misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia.

Tra i relatori ci saranno il vicesindaco, l’architetto Federico Fabris, gli assessori comunali Giulia Del Fabbro (con delega alle Politiche Energetiche) e Giovanni Cucci (Bilancio e Attività Produttive), Stefano Guatti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Udine, in rappresentanza della Commissione Interprofessionale della Provincia di Udine, Alberto Maria Camilotti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, Genziana Buffon in rappresentanza della Commissione Interprofessionale della Provincia di Udine, e Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato-Imprese Udine.