A Tolmezzo 132 studenti premiati da PrimaCassa Fvg

Si è svolta ieri pomeriggio, al Teatro Candoni di Tolmezzo, la cerimonia di premiazione di 132 studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio di PrimaCassa Fvg, l'istituto di credito cooperativo che quest'anno ha stanziato 55 mila euro a favore degli studenti lodevoli, soci e figli di soci della banca.

La cerimonia, avviata dai saluti del presidente Giuseppe Graffi Brunoro, è stata l'occasione per affrontare, in una tavola rotonda che ha anticipato le premiazioni, il tema del lavoro in relazione al futuro. L''incontro, dal titolo 'Il lavoro e/è il futuro', ha visto relatori cinque esponenti friulani del mondo del lavoro. C'erano Luigino Pozzo (PMP Pro-Mec), Fabiano Benedetti (beanTech), Paola Benini (Confcooperative Alpe Adria e Hattiva Lab Onlus), Peter Larcher (Pomis) e, da remoto, Alexa Ceschia (Fedrigoni Group), moderati dal giornalista Alfonso Di Leva.

Dai dialoghi è emersa la necessità di nuove figure professionali, legate alla tecnologia, al digitale e pronte a nuove sfide, al lavoro in team e al senso etico che ogni iniziativa deve prevedere per una crescita sociale.