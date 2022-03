A Trieste la conferenza per i cento anni dei fisici

Il 2022 è un anno importante per Iupap, l’organizzazione internazionale che rappresenta la comunità globale dei fisici. L’Unione, che promuove lo sviluppo della fisica in tutto il mondo e si impegna a risolvere i grandi problemi dell’umanità, è stata fondata 100 anni fa. Per celebrare il centenario si terrà a luglio un simposio internazionale. Sono inoltre previsti nel corso dell’anno altri eventi satellite.

Il Simposio del Centenario si terrà in Italia dall’11 al 13 luglio al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste. Il simposio ospiterà scienziati di fama internazionale, e prevede sessioni dedicate a temi di grande interesse, come lo sviluppo della fisica, la promozione del ruolo della ricerca in fisica nel mondo e le politiche della scienza.

Fra i relatori principali già confermati ci sono i premi Nobel Takaaki Kajita e William Phillips. Gli altri ospiti confermati includono Laura Greene, membro del Council of Advisors on Science del presidente americano Joe Biden, e altri scienziati di fama mondiale come Tim Palmer, dell’Università di Oxford, che terrà un intervento sul cambiamento climatico.

I panel della conferenza si occuperanno di cambiamento climatico, fisica delle astroparticelle, ma anche di alcuni aspetti di politica della scienza, come la promozione delle carriere scientifiche femminili e di altri gruppi minoritari, e lo sviluppo della scienza nei paesi con economi e in via di sviluppo.

La conferenza è uno degli eventi previsti per l’Anno Internazionale della scienza di base per lo sviluppo sostenibile, promosso dall’Unesco che inizierà ufficialmente a luglio 2022.

Maggiori informazioni sul simposio e sul Centenario si possono trovare sul sito.

Iupap è inoltre lieto di annunciare il suo concorso fotografico, per celebrare la bellezza della fisica, il suo impatto sulla vita di ogni giorno e tutti i modi in cui la ricerca in fisica e l’educazione si fanno in tutto il mondo. Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti o amatoriali che potranno competere in una delle due categorie previste: Beyond our eyes, immagini ottenute con attrezzature scientifiche o create con simulazioni al computer o processi fisici, e At a glance, immagini di qualsiasi altro tipo ottenute con qualsiasi fotocamera.

I vincitori saranno annunciati alla fine di giugno 2022 e la cerimonia di premiazione si terrà durante il Simposio del Centernario a Trieste.

Maggiori informazioni sui premi e le regole del concorso si possono trovare a questo link.