A Trieste, previdenza e provvidenza

Si è parlato di previdenza, provvidenza, ma anche di futuro e responsabilità sociale delle imprese ieri sera, a Trieste, in un incontro al Politeama Rossetti promosso dal Cortile dei Gentili, dal Dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura e del dialogo tra credenti e non credenti e dalle Assicurazioni Generali.

Serve un nuovo patto fra Stato e cittadini per far nascere una nuova forma di fiducia, è stato detto durante il confronto fra il cardinale Gianfranco Ravasi, la vicepresidente della Luiss, Paola Severino, il direttore generale della Treccani, Massimo Bray, e il country manager e Ceo di Generali Italia, Marco Sesana.

"E occorre capacità di ascolto per dare ai cittadini più certezze e fiducia nel futuro. Le imprese, come i cittadini, hanno un dovere di cittadinanza da esercitare in maniera sempre più ampia e responsabile", ha detto Sesana che ha sottolineato la centralità della persona nel piano strategico della compagnia "Partner di vita".

"La persona - ha ricordato Gabriele Galateri di Genola - è al centro anche del programma The Human Safety Bet avviato dalle Generali per creare una rete di salvataggio umana su temi come quelli della natalità e l'aiuto alle famiglie disagiate con bambini fino a sei anni. Il primo centro è nato tempo fa a Trieste, città nella quale le Generali vogliono essere attori e non soltanto spettatori".