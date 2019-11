A Trieste, un focus sui Porti sostenibili

Cosa rende un porto sostenibile? A questa domanda proveranno a dare risposta gli esperti del progetto SUPAIR - SUstainable Ports che si riuniranno a Trieste il 13 novembre (stazione Marittima, Sala Vulcania 1, dalle 14) per presentare i risultati del progetto finanziato dal programma Interreg ADRION, che ha coinvolto sette porti della Regione Adriatico-Ionica.

I porti sono ancora importanti fattori di sviluppo economico. Tuttavia, il trasporto marittimo produce emissioni di gas serra e, nello stesso tempo, i porti sono a loro volta snodo di altri tipi di traffici legati alle merci, per esempio su ferrovia o su camion. Il miglioramento della sostenibilità dell’intera filiera può avere un impatto positivo sulle nostre città e sull'intera catena di approvvigionamento. I Porti ecologicamente sostenibili saranno quindi al centro del workshop “Smart ideas for sustainable and low-carbon ports”.