A Udine, 'In Est (Europe) We Trust'

S’intitola ‘In Est (Europe) We Trust’ l’appuntamento in programma giovedì 19 maggio, alle 15.30, a Palazzo Torriani. I Presidenti e i Dg di Confindustria Ucraina, Bielorussia, Russia, Slovenia, Polonia, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Bulgaria e di Confindustria Est Europa saranno a Udine per incontri con le aziende del territorio.

Saranno presenti la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, la presidente di Confindustria Est Europa, Maria Luisa Meroni, e il Dg di Confindustria Russia, Alfredo Gozzi.

Le imprese italiane esprimono uno spiccato dinamismo imprenditoriale per crescere e ampliare la propria presenza sui mercati internazionali. Le Confindustrie Estere sono nate con la mission di affiancare le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e garantire la rappresentanza degli interessi e il dialogo con le istituzioni locali.

Le Rappresentanze estere agiscono come una Confindustria basata in Italia. Valori, identità, vision, mission e statuti ricalcano in pieno lo spirito e le regole associative nazionali e fanno parte integrante del Sistema Confindustria. Dopo la prima parte di inquadramento dell’attività, le aziende di Confindustria Udine avranno la possibilità di poter incontrare singolarmente i rappresentanti dei vari Stati.