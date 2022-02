A Udine 'Un palcoscenico per te'

In occasione dell’8 marzo, Gilda porta al Visionario di Udine ‘Un palcoscenico per te’. Dalle 17.30 alle 19.30, l'evento sarà dedicato ai temi dell'empowerment femminile, delle pari opportunità, della cultura di genere.

Sarà possibile ascoltare le testimonianze di Mara Lessio, portavoce, rappresentante della sezione anticrimine della Polizia di Stato, ambasciatrice delle campagne Questo non è amore e Sicurezza vera; operativa sul territorio e attiva nel divulgare i valori che, negli ultimi anni, vedono la collaborazione di professionisti preparati e impegnati contro la violenza di genere, attraverso campagne di sensibilizzazione, affinché ogni vittima si convinca a uscire dal silenzio.

Sul palco anche Erica Barbiani, sociologa e scrittrice, founder di Videomante, realizza documentari d’autore per le poltrone dei cinema e per i salotti di casa. Nel 2015 pubblica il suo primo romanzo Salone per signora (Elliot). Nel 2018 Guida sentimentale per camperisti (Einaudi).

Michele Perico, imprenditore, laureato in economia e amministrazione delle aziende, specializzato in marketing sistemico, si avvicina al mondo considerato femminile grazie a una società specializzata in benessere e bellezza; collabora a stretto contatto con le migliori professioniste di questo universo e la sua mission è accogliere le persone ancor prima dei loro risultati. Coautore di Orgogliosamente Networker con Francesca Romano, life coach, trainer, imprenditrice di successo ora si dedica da anni alla crescita di nuovi leader a cominciare dai suoi figli, autrice del best seller leadership al femminile.

Seguirà poi la testimonianza di Silvia Pillin scrittrice, editor freelance, esperta di marketing online. Ha pubblicato L’inventario delle mie stranezze per Einaudi Ragazzi. Presenterà il romanzo Maschiaccio e femminuccia (EL Edizioni), una storia che parla di stereotipi di genere, bullismo, consapevolezza di sé, autostima.

Spazio anche a Stefania P. Nosnan, imprenditrice di successo e creativa. Dal 2018 è direttrice editoriale di Life Factory Magazine, responsabile ufficio stampa LFmSolution e editor della Bertoni Editore. Conduttrice televisiva con il programma Libri&Dintorni per VideoFashion magazine, direttrice editoriale di Z magazine. Nel 2021 riceve la menzione di merito al concorso letterario Caffè delle Arti con il suo romanzo Una salita per amore - Donne al fronte.

Stefano Ferri giornalista e pubblicitario professionista e imprenditore, nel 2004 riceve il premio Hilton per il giornalismo specializzato in turismo e in affari, premiato dalla città di Riccione per Italia for Events, nel 2010 debutta in libreria come coautore del libro Ecoeventi, l’ultima sua pubblicazione Crossdresser, fenomeno di cui è uno dei pionieri a livello mondiale Stefano e Stefania le due parti di me.

Valentina Picca Bianchi imprenditrice, moglie e mamma, professionista stimata e riconosciuta, fondatrice di Whitericevimenti, brand rappresentativo nel catering e banqueting. Presidente dal 2019 del gruppo Donne Imprenditrice Fipe, dove sviluppa reti e nuovi modi di interazione. Ispiratrice di questo progetto, sarà portavoce delle Gilda con un'intervista alla radio e con il suo (come ama definirlo lei) non libro #ledonnesidannodeltu, raccoglie i racconti dello spazio di rifugio e condivisione delle donne imprenditrici che si sono supportate nel periodo del Covid.

Antonio Spanedda, artista ricercatore, laureato in scultura e ha conseguito il dottorato in Arte e Antropologia del sacro all’accademia di Belle Arti Brera di Milano. Nel 2005 partecipa alla biennale di Venezia con opera Ambone, casa della parola in permanenza alla chiesa di San Lio a Venezia. Nel 2010 dà vita al progetto Iotiamo incentrato sull’amore universale. Nel 2015 esordisce con il laboratorio per bambini La capsula del tempo. Nel 2018 lavora a monaco di Baviera per il progetto d’arte “Frau” dedicato al lato femminile del mondo. Dal 2019 riprende la riflessione sulla donna con il tour espositivo “donna” e madre.

Ma si parlerà anche di Spazio 35 a Udine, il nuovo spazio creato da Alessandra Conte, Chiara Tomè, Lorenzo Coppola, Luca Pavan e Manuel Beinat. La loro mission: “Unire prima di aggiungere”. Un luogo pensato per mostre, corsi, workshop e laboratori ma anche incontri e piccole conferenze. Lo spazio polifunzionale di Spazio35 intende diventare un punto di riferimento in città per chi voglia dare un contributo positivo alla comunità.

Gilda in città è il nome di un progetto nato a Udine. Si tratta di una rete fluida di persone che collaborano per sostenersi reciprocamente e portare valore alla città di Udine. Il nome Gilda fa riferimento sia al nome delle antiche corporazioni di mestiere, sia all'omonimo film con protagonista il complesso e forte personaggio femminile interpretato da Rita Hayworth. Le Gilda sono donne sensibili alla cultura, attive organizzatrici di eventi, desiderose di condividere nuovi progetti e valorizzare nuove opportunità.