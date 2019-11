A Udine fa tappa 'A regola d'arte'

In occasione della ‘Settimana della cultura d’impresa’, giovedì 14 novembre alle 17.30, nella sede di Confindustria Udine (palazzo Torriani, Sala Convegni, Largo Carlo Melzi 2) si terrà l’incontro pubblico ‘Il Friuli delle culture d’impresa. Conservare e valorizzare memorie e culture d’impresa tra innovazione e tradizione’.

L’appuntamento rientra tra le iniziative proposte in occasione della manifestazione nazionale, organizzata da Confindustria in collaborazione con Museimpresa e giunta alla sua 18esima edizione, che quest’anno si svolgerà dall’8 al 22 novembre e sarà guidata dal tema ‘A regola d'arte. L'Italia delle culture d'impresa: inclusiva e sostenibile’.

Nell’occasione Alessandro Di Giusto, vice direttore del settimanale Il Friuli, e Sara Zanisi, ricercatrice di Fondazione Isec-Istituto per la storia dell’età contemporanea, dialogheranno sulle culture imprenditoriali e le tradizioni produttive del territorio friulano, sulla loro capacità di evolversi e di innovarsi senza perdere la loro identità, testimoniata dal ricco patrimonio storico culturale generato dalla civiltà della produzione. Scopo dell’incontro udinese è promuovere un confronto tra soggetti pubblici e privati che operano nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali legati al mondo dell’impresa e del lavoro e promuovere una discussione pubblica sulle potenzialità culturali e turistiche della rete di musei e archivi della produzione.

Sarà anche l’occasione per conoscere il progetto “inHeritage. I beni culturali del lavoro in Friuli Venezia Giulia: Archivi, Luoghi, Memorie, Culture”, promosso da Istituto Livio Saranz, e per conoscere l’attività di Museimpresa per promuovere il concetto di responsabilità culturale dell’impresa e valorizzare l’industrial heritage, mettendo in rete musei e archivi di impresa.

L’iniziativa è organizzata da Fondazione Isec di Sesto San Giovanni, Istituto Livio Saranz di Trieste, Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con Museimpresa-Associazione italiana dei Musei e degli Archivi di impresa, promossa da Assolombarda e Confindustria.