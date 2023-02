A Udine focus su criptovalute, blockchain e bitcoin

Le criptovalute, che cosa sono, come funzionano, perché sono state create… ma non solo: le criptovalute sono valute ufficiali digitali? A tutte le domande che assillano soprattutto gli utenti non nativi digitali risponderà Salvatori Rossi, un vero esperto che ha trascorso tutta la vita nel mondo della finanza, prima come direttore generale della Banca d’Italia e adesso come presidente di Tim e della Fondazione Tim. L’appuntamento è per giovedì 9 febbraio alle 18.15 a Palazzo Torriani a Udine. La conferenza è organizzata dall’Università Popolare nell’ambito delle attività 2023.

Come e perché sono nate le criptovalute? Ripercorrendo la loro origine, in particolare quella dei bitcoins da cui tutte le altre sono discese, si può comprendere meglio la natura e le prospettive di questi strani oggetti. Durante la serata si stabilirà in che senso si definiscono “cripto” e se sono delle vere “valute” o no. Si cercherà, inoltre, di stabilire il nesso, se c’è, con la tecnologia blockchain a cui sono state spesso associate. Infine, si farà luce sulla differenza fra criptovalute e valute ufficiali digitali. Sarà un viaggio in un mondo arcano e misterioso, alla fine del quale ritroveremo però vecchie storie umane.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per chi non riuscisse a essere in presenza, la conferenza sarà anche disponibile su zoom e dal 10 febbraio sulla piattaforma YouTube dell’Associazione.

Salvatore Rossi (1949) ha studiato matematica all’Università di Bari ed economia presso il Fondo Monetario Internazionale e il Massachusetts Institute of Technology. Ha lavorato in Banca d'Italia dal 1976 al 2019 fino a diventarne Direttore Generale. Dal 2013 al 2019 è stato anche Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Dall’ottobre 2019 è Presidente di TIM e della Fondazione TIM. È tra l’altro membro dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e dei consigli di amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli, della Scuola Superiore Sant’Anna, del gruppo Treccani.

È autore di numerosi articoli e libri, tra i quali segnaliamo: Che cosa sa fare l'Italia (con Anna Giunta, 2017); Oro (2018); La Ragione e il Buonsenso (2020); La politica economica italiana dal 1968 a oggi (2020); Indagine sul futuro (2022).