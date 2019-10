A Udine, l'economia circolare per le imprese

“Economia circolare. Benefici, sfide e opportunità per le imprese” è il titolo della tavola rotonda che l’Università di Udine organizza mercoledì 30 ottobre, alle 16.45, a palazzo Antonini-Belgrado a Udine (piazza del Patriarcato). L’iniziativa coinvolge diverse aziende che porteranno le proprie testimonianze e best practice in tema di sostenibilità, riuso delle risorse e riduzione degli sprechi. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Regione e Intesa Sanpaolo, nell’ambito del ciclo “Aziende in cattedra” e rientra tra le attività del “Progetto condiviso” con la Fondazione Friuli, che comprende iniziative di impegno comune a supporto del territorio.

Nell’occasione Antonio Martini, dirigente del Ministero dello sviluppo economico (Mise), presenterà le opportunità e gli incentivi previsti dal nuovo bando Mise per favorire progetti di riconversione dei processi produttivi. La tavola rotonda sarà introdotta da Marco Sartor, delegato dell’Ateneo friulano al Job Placement e al rapporto con le imprese; Gianni Fratte, responsabile dei Servizi alle imprese della Direzione regionale lavoro e formazione, e Alberto Cabrini, Direzione regionale Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo.

L’incontro vedrà al tavolo dei relatori le testimonianze dei referenti aziendali di Mutti, Despar, Gruppo Hera, Sirmax, DUNA-Corradini e Intesa Sanpaolo Innovation Center, moderati dal professor Antonio Massarutto dell’Università di Udine, esperto del tema.

L’ingresso è libero, previa registrazione sul sito www.uniud.it/puntoimpresa.