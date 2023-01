A Udine si presenta una nuova tecnologia idroelettrica

Il 26 gennaio alle 17.30, la sala convegni dell’Hotel Astoria Italia ospiterà un dibattito con i relatori Andrea Mocchiutti, geologo udinese, e Camille Cruz, ingegnere di Atlanta (Usa). Si parlerà di una fonte di energia rinnovabile ambiziosa: una turbina a impatto ambientale quasi zero. Il progetto è frutto di una collaborazione tra la Geomok di Udine e l’americana Emergy di Atlanta che cercano insieme di rispondere a una domanda fondamentale: come valorizzare le potenzialità energetiche dell’acqua senza danneggiare l’ambiente?

Per Fvg, una regione tra le più piovose d’Europa, questa è una domanda fondamentale. A maggior ragione in un periodo storico in cui l’Italia paga il conto di dipendere da fonti energetiche non rinnovabili e d'importare energia dall’estero: l’attuale conflitto in Ucraina ha dimostrato la fragilità del sistema di approvvigionamento di gas e petrolio e ha rinnovato l’urgenza di percorrere una strada alternativa, verso le energie rinnovabili.

Della tradizionale energia idroelettrica l’innovativo progetto riprende i vantaggi e ne risolve le criticità. In particolare, quelle legate all’impatto sull’ambiente spesso accusato ai grandi impianti di energia idroelettrica che prevedono la costruzione di dighe e la modificazione del naturale corso d’acqua. Ma qual è quindi la differenza rispetto alla convenzionale energia idroelettrica? Le tre turbine idrocinetiche ideate e progettate negli Stati Uniti che arrivano per la prima volta in Europa, con la costruzione di un impianto pilota a Sondrio, sfruttano la velocità e l’energia cinetica dell’acqua che scorre nei canali artificiali.

Dunque, non c’è più bisogno di dislivello e salto idraulico. L’impianto a Sondrio, prima turbina di questo tipo installata in Europa, sarà fornita all’Enel e sfrutterà l’energia residua di uno scarico di un impianto idroelettrico già esistente. Da qui il vantaggio principale della nuova tipologia di turbine: la possibilità di installarle su canali artificiali sfruttando reti idriche già esistenti senza impattare su corsi d’acqua naturali e incontaminati. L’energia prodotta si può considerare green a tutti gli effetti perché permette di produrre energia rinnovabile, poi immessa nella rete nazionale o utilizzata per l’autoconsumo da attività agricole, imprese e comunità, senza danneggiare i fragili ecosistemi fluviali. Essere energicamente indipendenti e ridurre il proprio impatto ambientale è quindi possibile.

Ma dove possono funzionare impianti di questo tipo? Requisito fondamentale è la presenza di canali artificiali che abbiano sufficiente velocità dell’acqua. Il tutto funziona anche su canali di piccole dimensioni: 50 cm di profondità sono sufficienti. Dal punto di vista dell’installazione, inoltre, non è necessario realizzare opere strutturali importanti. Tutti e tre i nuovi modelli di turbine arrivano già pre-assemblati e in mezza giornata di lavoro l’impianto può essere installato.

Resta da porsi un’ultima domanda fondamentale: quale influenza ha questa tecnologia sulla fauna ittica? Essendo composta da pale verticali libere, questa turbina non costituisce un ostacolo alla circolazione della fauna ittica, che può passarci attraverso senza difficoltà.

Massima ottimizzazione delle energie rinnovabili: questa la mission con cui si presenta la nuova tecnologia made in Usa e giunta finalmente in Italia grazie alla sensibilità degli imprenditori friulani. Una realtà esemplare a cui guarda anche il resto d’Europa, dove sta iniziando a diffondersi l’interesse per le nuove turbine idroelettriche. A fare la differenza è stata l’intesa creatasi tra imprese friulane e statunitensi, passo fondamentale per la diffusione oltre i suoi confini di una tecnologia ad altissima efficienza che cerca di rispondere alla fame di energia elettrica che cresce sempre più in Europa.